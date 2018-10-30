مال وأعمال

يقيم بنك الكويت المركزي ورشة عمل بالتنسيق مع وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندرد آند بورز (S&P) (Standard & Poors) خلال الفترة 30 - 31 أكتوبر 2018 حول منهجية التقييم السيادي والتقييم الائتماني للبنوك وذلك في اطار المسؤولية الاجتماعية لبنك الكويت المركزي في تعزيز الاستقرار المالي في البلاد، وتطوير القدرات لدى الكوادر الوطنية في المجالات المالية والاقتصادية.

جاء ذلك في تصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل الذي أوضح أن ورشة العمل المذكورة سوف تتناول على مدى يومين مجموعة من القضايا المتعلقة بمنهجية التقييم السيادي والتقييم الائتماني للبنوك، من بينها فعالية الحوكمة، والبنية الاقتصادية وآفاق النمو، وعلاقة المرونة المالية بالأداء المالي، وتقييم مخاطر الصناعة المصرفية للدول، كما سيطلع المشاركون على المنهجية المتبعة لتقييم البنوك، وقواعد تقييم الصكوك المصدرة من قبل البنوك. مشيرا الى أن بنك الكويت المركزي قد دعا عديدا من الجهات المحلية للمشاركة في هذه الورشة من بينها وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والبنوك المحلية.

واختتم المحافظ تصريحه شاكرا لوكالة ستاندرد آند بورز تعاونها في اقامة هذه الورشة، مؤكدا مواصلة بنك الكويت المركزي دوره في تطوير الكوادر الوطنية في شتى المجالات المالية والاقتصادية من خلال اقامة مثل هذه الورش والنشاطات، انطلاقا من نظرته الشمولية لمسؤولياته في تعزيز الاستقرار المالي.

