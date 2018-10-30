مال وأعمال

يعتزم «مجلس كبار مسؤولي المعلومات»، المبادرة المميزة التي أطلقتها شركة «سمارت وورلد» كمنصة ثقافية للتفاعل والتواصل بين نخبة رواد الفكر وكبار الرؤساء التنفيذيين في مجال التكنولوجيا في الدولة، المشاركة في جولة الابداع السنوية الثالثة التي سينظمها هذا الشهر؛ حيث سيسافر أعضاء المجلس الى الدنمارك والسويد في جولة خاصة لاستكشاف عواصم التكنولوجيا العالمية.

قال أحمد الملا، رئيس «مجلس كبار مسؤولي المعلومات»: «بهدف مواصلة جهود وطموحات دبي لتصبح أذكى مدينة في العالم تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، يؤكد المجلس التزامه الاستفادة والتعلم من الدول المتقدمة التي تتمتع بالعديد من المبادرات التكنولوجية والنمو الرقمي. وزار أعضاء المجلس خلال جولات الابداع السابقة كل من وادي السيلكون في الولايات المتحدة الأميركية، وكوريا الجنوبية، ونتطلع للمشاركة في الجولة الجديدة الى الدول الاسكندنافية المتقدمة على صعيد التكنولوجيا الرقمية».

