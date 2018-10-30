مال وأعمال

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، حيث حققت نمو في صافي الأرباح لتصل الى 37.4 مليون دينار وذلك بنسبة نمو 29.8% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، في حين بلغت ايرادات الشركة 214.8 مليون دينار خلال فترة التسعة أشهر من عام 2018 بنسبة نمو 2.6% مقارنة مع الفترة نفسها في عام 2017، وتأتي هذه النتائج انعكاسا للرؤية التسويقية والاعلامية والاعلانية التي تتبعها VIVA، المواكبة بشكل حثيث للنهضة التكنولوجية والرقمية العالمية، عبر خطط تتضمن خدمات ومنتجات وحلول عصرية تلبي احتياجات العملاء «أكثر» وتصلهم أينما وجدوا.

وصرّح الدكتور محمود أحمد عبد الرحمن، رئيس مجلس ادارة شركة الاتصالات الكويتية VIVA قائلا: «رغم استمرار المنافسة التي يشهدها قطاع الاتصالات الكويتي والذي يعتبر من أكثر الأسواق التنافسية في المنطقة، استطاعت VIVA أن تحقق مستويات جيدة ونمو في الايرادات والربحية بالاضافة الى تعزيز الكفاءة التشغيلية لخلق قيمة وعوائد أفضل لمساهميها. وقد حققت VIVA هذه النتائج بفضل اتباع نهج اداري متكامل ومتطور على يد فريق ذو مهنية عالية يعزز الدور المحوري والايجابي الذي تلعبه VIVA كشركة اتصالات رائدة تساهم دائما في توفير حلول اتصالات ذكية لارضاء طموحات عملائها وتلبية احتياجاتهم». من جانبه، قال المهندس سلمان بن البدران، الرئيس التنفيذي لـشركة الاتصالات الكويتية VIVA: «لقد جاءت نتائج التسعة أشهر من عام 2018 تنفيذا لأهداف وتطلعات VIVA المستمرة في تحقيق نمو في ايراداتها وربحيتها وتثبيت مركزها الريادي في سوق الاتصالات. كما تعتبر VIVA سبّاقة دائما في تقديم أحدث التقنيات والخدمات لعملائها على مستوى شركات الاتصالات قي منطقة الشرق الأوسط، حيث حصدت هذا العام جائزة المركز الثالث كأفضل شركة في الشرق الأوسط في علاقات المستثمرين لعام 2018، كما حصدت المركز الأول في الكويت «الشركة الرائدة بعلاقات المستثمرين لعام 2018» بحسب تقييم MEIRA.

