مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي للمجموعة في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، مازن سعد الناهض إن مصادر الارباح حتى نهاية الربع الثالث من عام 2018 تتمثل بصفة رئيسية في بنود الايرادات من الانشطة الاساسية للبنك حيث زاد صافي ايرادات التمويل بمبلغ 81.9 مليون دينار ليصل الى 404.8 ملايين دينار بنسبة نمو 25.4 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبالتالي زاد اجمالي إيرادات التشغيل ليصل الى 589.6 مليون دينار بنسبة نمو 12.3 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وكذلك زاد صافي إيرادات التشغيل ليصل الى 367.5 مليون دينار، بنسبة نمو 17.9 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأضاف الناهض في تصريح صحافي لعدد من القنوات التلفزيونية، ان نسبة الكلفة الى الايرادات حتى نهاية الربع الثالث من عام 2018 انخفضت لتصل الى 37.7 في المئة مقارنة بـ 40.6 في المئة لنفس الفترة من العام السابق، وهو ما يؤكد نجاح استراتيجية تقنين المصاريف، مبينا ان البنك يسعى الى الاستمرار بانخفاض نسبة الكلفة الى الايرادات لتصل الى مستويات اقل من نسبة 35 في المئة.

وأشار الناهض الى انه باستبعاد اثر الانخفاض في قيمة العملة التركية على بنود المركز المالي المجمع، فقد حقق «بيتك» نموا ايجابيا قويا، فقد زاد رصيد اجمالي الموجودات للمجموعة بنسبة 4.3 في المئة، وكذلك زادت محفظة التمويل بنسبة 6.8 في المئة، وأيضا بلغت نسبة الزيادة في ارصدة حسابات المودعين 4.4% مقارنة بنهاية العام السابق.

وأوضح الناهض ان عمليات محددة تمت في تركيا ساهمت في زيادة ارباح الربع الثالث، مبينا انه بسبب التقلبات في اسعار العملة، حدث تداولا غير اعتيادي على العملة التركية مقابل الدولار والعملات الأخرى في البيع والشراء ولاسيما في فترة التقلبات العالية لاسعار العملة، الامر الذي ساهم أيضا في نمو أرباح «بيتك تركيا»، حيث نتج عن تلك العمليات أرباح بلغت حصة «بيتك- الكويت» فيها نحو11.4 مليون دينار.

وأضاف الناهض ان الإسهامات من الكيانات التابعة الخارجية في صافي إيرادات التشغيل بلغت حوالي 40.8 في المئة، والحصة الرئيسة منها لـ «بيتك-تركيا» بنسبة 35 في المئة، مقابل 31.6 في المئة في النصف الاول من هذا العام، مبينا انه على الرغم من الانخفاض في قيمة الليرة التركية الا ان مساهمة «بيتك-تركيا» في ارباح المجموعة كانت اكبر من فترة ما قبل التقلبات في قيمة الليرة. وعن التخارجات التي قامت بها مجموعة «بيتك» حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، بين الناهض ان حجم التخارجات من الاستثمارات غير الاستراتيجية بلغ 46.9 مليون دينار والتي نتج عنها أرباح فقط بمبلغ 6.2 مليون دينار مقابل أرباح بمبلغ 43.2 مليون دينار عن نفس الفترة من العام السابق.

ولفت الى ان «بيتك» ماض في خطته للتخارج من اصول بقيمة 140 الى 150 مليون دينار خلال 2018، مبينا ان البنك يدرس صفقات تخارج يمكن ان تتم خلال الربع الرابع او خلال 2019.

وقال الناهض ان اجمالي رصيد المخصصات للمجموعة بلغ 706.1 ملايين دينار بنهاية الربع الثالث من العام 2018، مشيرا الى ان نسبة الديون المتعثرة للمجموعة استقرت عند مستوى 2.84 في المئة وفقا لأسس الاحتساب لدى بنك الكويت المركزي. وبين ان نسبة تغطية الديون تمثل مقدار 258 في المئة على مستوى الكويت باستبعاد اي ضمانات موجودة و163 على مستوى المجموعة، وبإضافة الضمانات يرتفع الرقم ليبلغ 379 في المئة «لبيتك الكويت» و273 في المئة للمجموعة وهي نسب مريحة جدا.

وتوقع الناهض نموا جيدا للقطاع المصرفي الكويتي بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2018 بنفس الوتيرة التي سجل فيها نموا خلال التسع اشهر الاولى من العام الحالي. وبسؤال عن اخر التطورات بملف صفقة الاندماج مع البنك الاهلي المتحد، قال الناهض: «أشرنا عبر الافصاحات الرسمية الى آخر التطورات، ولا مستجدات بهذا الشأن».

