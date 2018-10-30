مال وأعمال

تماشياً مع سلسلة المبادرات التي يقوم بها خلال شهر التوعية بسرطان الثدي، قام «KIB» مؤخراً بتنظيم محاضرة توعوية قدمها د. أنور النوري، مسجّل أشعة تشخيصية، حول مرض سرطان الثدي، وذلك في المبنى الرئيسي للبنك بحضور عدد كبير من الموظفات من مختلف الإدارات.

وقد سلط د. أنور النوري الضوء خلال المحاضرة على أهم المواضيع الطبية المتعلقة بسرطان الثدي، ومنها عوامل الخطر والأعراض والفحوصات وسبل الوقاية. كما ركز أيضاً على أنواع الأشعة التشخيصية المختلفة للكشف المبكر عن هذا المرض.

وصرح «KIB» أن الهدف من هذه المبادرة هو توعية موظفيه عموماً والمرأة خصوصاً بمخاطر سرطان الثدي وسبل الوقاية منه وضرورة الكشف المبكر عنه. مؤكداً أن التوعية وتثقيف المجتمع من أفضل الوسائل الرامية لمحاربة هذا المرض الذي يعتبر تهديداً حقيقياً لصحة المرأة.

وأضاف «KIB» أنه يحرص دائماً على المشاركة في الفعاليات العالمية وخاصة الصحية منها، حيث قام بإطلاق عدد من المبادرات بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي هذا العام، والتي يهدف من خلالها إلى زيادة الوعي حول هذا المرض بين الموظفين والمجتمع، إلى جانب توزيعه عدد من النشرات التعليمية الغنية بأهم المعلومات الطبية طوال شهر أكتوبر.

