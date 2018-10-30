مال وأعمال

حظي البنك التجاري الكويتي بتكريم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدما نال جائزة أفضل جهة تدريب ضمن الجهات القائمة على تدريب القانونيين الكويتيين حديثي التخرج، وذلك للعام الثالث على التوالي، وذلك خلال حفل التكريم الذي أقامته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للجهات المشاركة في برنامج التدريب المذكور.

وفي هذا السياق، قال محمد هاشم المستشار القانوني لرئيس مجلس الإدارة ومدير عام الإدارة القانونية بالبنك التجاري «يحرص البنك التجاري دوماً على المشاركة في البرامج التدريبية التي تنظمها مؤسسات الدولة والموجهة للشباب الكويتي حديثي التخرج إيماناً منه بأهمية الاستثمار في العنصر البشري والكوادر الكويتية الشابة وإكسابها المهارات اللازمة للقيام بدور ايجابي في خدمة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة».

وتابع موضحاً أن الإدارة القانونية قد حرصت، عند وضع المواد التدريبية للقانونيين المتدربين، على إكسابهم المزيد من المهارات العملية والخبرات الفنية من خلال المحاضرات القانونية النظرية، إضافة إلى الجانب العملي الذي يقوم على تطبيقات عملية في مواضيع مختارة بهدف تزويد المتدربين بالمعارف والخبرات المناسبة لانجاز مهامهم الوظيفية في إطار قانوني صحيح، مؤكداً أن تضافر الجهود بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أسهم بشكل ملحوظ في إنجاح هذا البرنامج.

ومن المعروف أن البنك التجاري يحرص دوماً على المشاركة في البرامج التدريبية التي تنظمها مؤسسات الدولة والموجهة للشباب الكويتي حديثي التخرج إيماناً منه بأهمية الاستثمار في العنصر البشري والكوادر الكويتية الشابة وإكسابها المهارات اللازمة للقيام بدور ايجابي في خدمة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة، وإدراكاً منه بأهمية النهوض بمسئوليته الاجتماعية تحقيقاً لرسالته الرامية إلى بناء المستقبل معاً.

هذا وقد قام وزير المالية د. نايف فلاح الحجرف بتسليم الجائزة للمستشار ضياء المنديل ممثلة عن البنك بحضور حمد الحميضي المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

