مال وأعمال

أعلن بنك الخليج في 28 أكتوبر2018 عن أسماء الفائزين الخمسة في سحب الدانة الأسبوعي خلال الفترة من 21 25 أكتوبر2018 بجوائز نقدية قيمة كل منها 1000 دينار.

والفائزين الخمسة لهذا الأسبوع هم: برغش خلف برغش الفيلكاوي، محمد حسن اسعد، نايف محمد ناصر الشمري، محمد أحمد العنزي، وفيصل فالح السبيعي

هذا، وقد أجرى بنك الخليج سحب الدانة ربع السنوي الأول على الجائزة البالغ قيمتها 200,000 دينار في 28 مارس الماضي، كما أقام السحب ربع السنوي الثاني في 27 يونيو الماضي على جائزة 250,000 دينار وقد أجرى السحب ربع السنوي الثالث في 26 سبتمبر على جائزة 500,000 دينار، أما السحب الرابع والأخير سيقام في 10 يناير 2019، وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2018 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار. والجدير بالذكر أن غداً هو آخر موعد لقيام العملاء بفتح حساب الدانة أو ايداع المزيد من المبالغ فيه لمضاعفة فرص الفوز ليصبح مليونير الدانة المقبل!

ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

كما يوفر حساب الدانة أيضاً العديد من الخدمات المتميزة منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» التي تمكِن عملاء الدانة من احتساب ما لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.

