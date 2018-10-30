مال وأعمال

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم امس بمكتبه محافظ مدينة هوشي منه بجمهورية فيتنام الاشتراكية نجوين ثانه فونغ، وذلك بحضور السفير الفيتنامي لدى الكويت ترينه منه مانه .

وأعرب الغانم عن تقديره لاهتمام سعادته بترؤس وفد اقتصادي فيتنامي إلى الكويت، بهدف عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مدينة هوشي منه من خلال المنتدى الاقتصادي الكويتي الفيتنامي، موضحاً أثر هذه المنتديات على تعزيز التبادل التجاري الثنائي وبحث فرص التعاون الاستثماري بين أصحاب الأعمال من البلدين الصديقين.

وبدوره، أعرب المحافظ عن امتنانه لرئيس الغرفة على حسن الاستقبال، مبيناً أمله بجني ثمار هذا المنتدى بالمستقبل القريب.

ومن جانب آخر عقد منتدى اقتصادي كويتي فيتنامي برئاسة أسامة محمد النصف عضو مكتب الغرفة حيث ألقى كلمة رحب فيها بمحافظ مدينة هوشي منه والوفد المرافق حيث اعتبر هذا اللقاء فرصة سانحة للاطلاع على البيئة الاستثمارية والمشاريع المتاحة في مدينة هوشي منه، مؤكداً أن القطاع الخاص الكويتي على دراية تامة بالأهمية الاقتصادية التي تمثلها هوشي منه وذلك بكونها أحد أسرع المناطق نمواً بين دول شرق آسيا، كما حث على بذل المزيد من الجهود لتنمية العلاقات الاقتصادية والأثر الإيجابي المباشر لمثل هذه الزيارات التي تعتبر إحدى أدوات التعاون المشترك بين الجانبين لزيادة حجم التبادل التجاري والشراكات الاستثمارية بين البلدين الصديقين

وأشار النصف إلى أن العلاقات المشتركة بين البلدين قد شهدت تطورات كبيرة خاصة في السنوات الماضية بعد إنشاء مشروع المصفاة النفطية ومجمع للبتروكيماويات (نغي سون) الذي أقيم بشراكة كويتية يابانية فيتنامية بكلفة تفوق 9 مليارات دولار.

والذي يعتبر من أهم المشروعات الحيوية ويسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين، مؤكداً أنه سيفتح آفاقاً جديدة للقطاع الخاص الكويتي للمشاركة في تنفيذ المشاريع المصاحبة له في قطاعات البنى التحتيه، الخدمات اللوجستية، النقل، الإسكان، وغيرها. بدوره أعرب فونغ عن سعادته بزيارة الغرفة، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الجانب الفيتنامي للاستثمار المشترك مع الكويت في شتى المجالات.

وموضحاً أن الهدف الرئيس من هذه الزيارة هو إتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال من كلا الطرفين لمناقشة المشاريع الاستثمارية المتاحة في مدينة هوشي منه، وكذلك إقامة العلاقات الثنائية التي من شأنها زيادة التبادل التجاري بين البلدين الصديقين في مجالات مختلفة منها الاستثمار، العقار، المواد الغذائية، الأسماك، المنتجات الزراعية، الأخشاب، الشاي، العطور، السياحة والتمويل، بعد ذلك تم عرض مقاطع فيديو حول مدينة هوشي منه ومميزاتها الاستثمارية بالإضافة إلى الفرص التجارية المتاحة فيها.

في نهاية اللقاء أعرب النصف عن شكره العميق للوفد الفيتنامي على الزيارة ولما قدموه من معلومات حول الاقتصاد الفيتنامي بشكل عام وبمدينة هوشي منه بشكل خاص، وللسادة الحضور على مشاركتهم في مثل هذه الفعاليات الاقتصادية.

