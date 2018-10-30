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ارتفاع أرباح «إتش.إس.بي.سي»


«د. ب. أ»: أعلن بنك «إتش.إس.بي.سي هولدنجز» البريطاني يوم الاثنين ارتفاع أرباحه قبل حساب الضرائب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 12 في المئة سنويا إلى 16?63 مليار دولار مقابل 14?86 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
في الوقت نفسه بلغت أرباح البنك قبل حساب الضرائب مع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 18?33 مليار دولار مقابل 17?7 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بزيادة نسبتها 4 في المئة سنويا.
وبلغت أرباح البنك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بعد حساب الضرائب 12?93 مليار دولار مقابل 11?55 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.


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