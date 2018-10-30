loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

تراجع مبيعات التجزئة في اليابان


«د. ب. أ»: أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة تراجع مبيعات التجزئة في اليابان خلال سبتمبر الماضي وذلك للمرة الأولى منذ 4 أشهر.
وبحسب البيانات الرسمية تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0?2 في المئة شهريا وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين، بعد ارتفاعها بنسبة 0?9 في المئة وفقا للبيانات
المعدلة خلال أغسطس الماضي.وقال «مارسيل تايلينت» المحلل الاقتصادي في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» إن تراجع مبيعات التجزئة خلال سبتمبر الماضي، يشير إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي مجددا خلال الربع الثالث من العام الحالي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم

المزيد

آخر الأخبار الخاصة

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة