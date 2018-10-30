مال وأعمال

«د. ب. أ»: أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية الصادرة تراجع مبيعات التجزئة في اليابان خلال سبتمبر الماضي وذلك للمرة الأولى منذ 4 أشهر.

وبحسب البيانات الرسمية تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0?2 في المئة شهريا وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين، بعد ارتفاعها بنسبة 0?9 في المئة وفقا للبيانات

المعدلة خلال أغسطس الماضي.وقال «مارسيل تايلينت» المحلل الاقتصادي في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» إن تراجع مبيعات التجزئة خلال سبتمبر الماضي، يشير إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي مجددا خلال الربع الثالث من العام الحالي.