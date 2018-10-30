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«آي. بي. إم» تستحوذ على «ريد هات»


أبرمت شركة «آي بي إم» الأميركية، التي تعمل في مجال تصنيع وتطوير الحواسيب والبرمجيات، اتفاقا يقضي بالاستحواذ على شركة صناعة البرمجيات «ريد هات» بقيمة تبلغ 33?4 مليار دولار في رهان لشركة «آي بي إم» يستهدف دفع جهودها للحاق بركب التقدم في مجال الحوسبة السحابية. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية عن بيان للشركتين صدر أن شركة انترناشونال بيزنيس ماتشينز كوربوريشن (آي. بي.إم) ستدفع 190 دولارا نقدا للسهم الواحد من أسهم شركة ريد هات ،وهو سعر يزيد بنسبة 63 في المائة عن سعر إقفال سهم ريد هات في بورصة الأوراق المالية.


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