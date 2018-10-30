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«وثاق»: التقرير الأممي يدعو لزيادة الوعي التأميني للحد من الخسائر الاقتصادية


أكدت شركة وثاق للتأمين التكافلي، أن تقرير الأمم المتحدة الأخير حول الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية، دعا إلى ضرورة زيادة التوعية بأهمية التأمين ضد هذه المخاطر التي قد تهدد حياة الأفراد وتلحق الأضرار بالممتلكات، حيث أشار التقرير إلى أن تلك الخسائر شهدت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 151 في المئة خلال العشرين عاما الأخيرة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، عبدالرحمن السويدان، إن تقرير الأمم المتحدة خلص إلى أن الكوارث الناجمة عن تغيرات المناخ ستظل تشكل عوائق رئيسية للتنمية المستدامة، ما لم تعمل كل الدول على مواجهتها ضمن مخططاتها الأساسية.
وأضاف السويدان، أنه في ضوء ما جاء في التقرير، فإن إلزام المواطنين والمقيمين بالتأمين ضد مخاطر تقلبات المناخ والطقس وغيرها من المخاطر والحوادث يحتاج إلى توعية وتثقيف حول هذه المخاطر وأهمية وجود منتجات تأمينية للحماية منها.
وأفاد بأن خدمات التأمين ضد المخاطر الطبيعية - على سبيل المثال عادة ما تكون مدرجة ضمن البوليصة الخاصة بتأمين الحريق والممتلكات، وتشمل العواصف، والفيضانات والسيول، والصاعقة، وتسرب المياه من الأنابيب، وانسداد المياه من الرشاشات التلقائية، والحوادث العرضية لخزانات وسخانات المياه، مشيرا إلى أن العديد من الافراد لا يدركون أهمية هذا النوع من التأمينات وكيفية الاستفادة منه، بهدف تقليل المخاطر والحماية منها.


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