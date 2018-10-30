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«هيونداي» ألغت اتفاقاً بـ 521 مليون دولار مع إيران


«رويترز»: قالت هيونداي للهندسة والإنشاءات إنها ألغت اتفاقا بقيمة 595 مليار وون (521 مليون دولار) لبناء مجمع للبتروكيماويات في إيران، مشيرة إلى أن قدرة إيران على تمويل الاتفاق تضررت جراء احتمال فرض عقوبات أميركية على طهران.
وفي إفصاح تنظيمي، قالت هيونداي للهندسة والإنشاءات إن كونسورتيوم قادته لإنشاء المشروع ألغى العقد يوم الأحد.
وقالت هيونداي للهندسة والإنشاءات في إفصاحها «العقد جرى إلغاؤه بسبب عدم اكتمال التمويل، الذي كان شرطا مسبقا لسريان العقد، حيث سادت عوامل خارجية مثل العقوبات الاقتصادية على إيران».


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