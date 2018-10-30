مال وأعمال

أعلن بنك وربة، عن تحقيق نتائج مالية مميزة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018، انعكست من خلال ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 76% لتصل إلى 8.682 ملايين دينار مقارنة مع 4.937 ملايين دينار في الفترة نفسها من العام السابق. وجاءت هذه الأرباح نتيجة نمو الإيرادات الإجمالية، التي تحققت بفضل الأداء القوي لجميع القطاعات، حيث بلغت 62.499 مليون دينار بارتفاع نسبته 46% مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2017، فيما ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة نمو 29% وبلغت 34.902 مليون دينار خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018 مقابل 26.985 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 2017.

وارتفعت إجمالي أصول البنك بفضل استراتيجيته التوسعية في السوق المحلي والإقليمي والاستثمار في أصول عالية الجودة وقليلة المخاطر حيث بلغت قيمتها 1.972 مليار دينار، في حين شهدت المحفظة التمويلية نمواً ملحوظاً وسجلت 1.453 مليار دينار بنسبة زيادة قدرها 19% عن رصيد المحفظة كما في 30 سبتمبر 2017. وكنتيجة لجودة المحفظة التمويلية فقد بلغت نسبة التمويل المتعثر في البنك 1.89% كما في 30 سبتمبر 2018.

قال رئيس مجلس إدارة بنك وربة عبد الوهاب الحوطي، إن وربة مستمر في النمو على صعيد مختلف العمليات مسجلا نتائج مشرفة بالربحية خلال التسعة أشهر الأولى من 2018. فجميع المؤشرات المالية، كما هو متوقع، قد شهدت ارتفاعا ملحوظا. ونحن مستمرون في مواصلة أولوياتنا الاستراتيجية التي تشمل تطوير الاعمال المصرفية للشركات والتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية، الأمر الذي نثق من أنه سوف يشكل محورا أساسيا لاختتام العام بالمزيد من النمو والإنجازات ويسفر عن زيادة الحصة السوقية للبنك.

وأضاف الحوطي، مشيرا الى أن نتائج البنك المميزة حتى 30 سبتمبر، 2018، تعود الى التزامه بتطبيق بنود خطته التطويرية الخمسية والتي كان قد أطلقها في عام 2017 وتستمر حتى 2022 وقد بدأت تثمر نتائجا مميزة من شأنها أن تضمن استمرارية النمو للبنك مع التركيز على تعزيز جودة الخدمات والمنتجات المصرفية للأفراد والشركات على حد سواء. وأضاف الحوطي أن بنك وربة، يضع في أولوياته ضمان عوائد مجزية ومستمرة للمساهمين والعملاء ويحرص على اختيار الفرص الاستثمارية الهادفة وتمويل مشاريع جديدة تسهم في نمو الاقتصاد الوطني.

وأضاف: «أن هذه الإنجازات ندين بها لجهود جميع المعنيين من إدارة البنك وموظفيه الذين لم يدخروا جهدا وبالتوافق مع استراتيجية البنك، في دعم العمليات وتعزيزها من خلال قطاعي الشركات والأفراد، سواء الاستثمارية أو التمويلية، فجهودهم اليوم تسفر عن إنجازات نفخر بها وتعزز ثقة عملائنا بأدائنا».

وأكد الحوطي على أن البنك ملتزم بتطوير الكفاءات المهنية لقواه العاملة وتطوير ثقافتهم المصرفية لمواكبة أحدث التطورات العالمية في هذا القطاع ما سوف ينعكس على فائدة قصوى على تعاملاتهم مع العملاء. كما يعمل أيضا على التوسع الجغرافي المدروس عبر افتتاح أفرع جديدة، ليقدم خدماته الى عملائه في جميع أرجاء الكويت. من جهته أعرب، الرئيس التنفيذي لبنك وربة، شاهين الغانم، عن فخر إدارة البنك بنتائج التسعة أشهر الأولى من عام 2018 مشيرا الى أنها كانت متوقعة نسبة الى انطلاقته القوية منذ بداية العام، حيث حقق إنجازات واعدة في قطاع التمويل والاستثمار في الكويت والأسواق الإقليمية والعالمية بالإضافة الى تميزه بمحفظة من الخدمات والمنتجات المصرفية الحصرية أثرت القطاع. وأعرب الغانم عن ثقته بأن زيادة رأس مال البنك بنسبة 50%، هي داعم أساس لنمو عملياته حيث سيتم استخدام صافي العوائد المحققة من عملية الاكتتاب بزيادة رأس المال في تعزيز قاعدة رأس مال البنك وذلك وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي الخاصة بمعيار كفاية رأس المال- بازل 3

وأشار الى أن إدارة البنك، ونسبة الى النمو المتصاعد في جميع عملياته، ترى أن المرحلة الحالية هي الأكثر تناسبا لزيادة رأس المال، معربا عن ثقته بأن الاكتتاب سوف يلقى اقبالا كثيفا بالنظر الى الثقة الكبيرة التي بات يحظى بها البنك اليوم بين أوساط العملاء والمستثمرين. وأشار الى أن زيادة رأس مال البنك تشكل سندا أساسيا في توسيع عمليات البنك ونموها وزيادة قدرته التمويلية لضمان دعم مستدام لقطاع الشركات والأعمال، وأيضا توسيع مشاركاته في عمليات تمويلية في السوق الكويتية، الإقليمية والعالمية. ولفت الغانم أيضا الى أن زيادة رأس المال عامل مساعد لضخ استثمارات إضافية في تطوير بنية البنك الرقمية وبالتالي تقديم خدمات مصرفية رقمية عالية الجودة وأيضا للتوسع الجغرافي عبر انشاء وافتتاح أفرع جديدة عبر أرجاء الكويت.

وأضاف الغانم بأن وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني أشارت في تصريحها أن الإصدار لزيادة رأس المال سوف يعزز نسبة حقوق المساهمين في رأس المال (الشريحة 1) (CET1) لدى بنك وربة كما في نهاية ديسمبر 2017 ما سوف يوفر رأس المال الإضافي مجالاً لاستهلاك رأس المال في المستقبل في ظل النمو السريع للموجودات

أشار أيضا الى أن وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف قد ذكرت ايضا في تقريرها الدوري إلى أن زيادة رأس مال بنك وربة من 100 مليون دينار الى 150 مليون دينار سوف تعزز من نسبة كفاية رأس المال، مشيرة الى أن البنك لديه القدرة على زيادة رأس ماله نسبة الى ملاءة مساهميه الأساسيين.

وأضاف التقرير الى أن بنك وربة، قد استطاع تأسيس نموذج أعمال خاص بقطاع الشركات وبأنه يضم فريقا إداريا جيدا يتمتع بخبرة عريقة في مجال الخدمات المصرفية المحلية وخير برهان عليه هو سجل إنجازاته الجيد. هذا وقد أثبتت الأهداف الاستراتيجية للبنك أنها متسقة ومستدامة تتمحور حول قيادة نمو البنك. وبناء على استراتيجيته، كانت لبنك وربة نجاحات مميزة على صعيد المساهمة في تسهيلات تمويلية حيث نجح في تنفيذ العديد من الصفقات التمويلية والاستثمارية على الصعيدين المحلي والدولي حتى 30 سبتمبر، 2018. فعلى الصعيد المحلي، اسهم البنك في تمويل شركة ناقلات النفط الكويتية بمبلغ 54 مليون دينار، ومشروع «حلبة الكويت للسيارات» مقابل 49 مليون دينار، والمشاركة في تمويل ثنائي العملة لمجموعة الصناعات الوطنية بقيمة 26 مليون دينار.

