آراء

تابع العالم أجمع ما أقدم عليه المتطرف «روبرت جريجوري» بالهجوم على المعبد اليهودي في بطرسبيرج بالولايات المتحدة الأميركية حيث اعترف قائلا «فجرت المعبد اليهودي لأنهم ارتكبوا جرائم ابادة جماعية وأريد قتلهم جميعا». وقد أدى ذلك الهجوم الى قتل ثمانية رجال وثلاث نساء بالاضافة الى عدد من المصابين. وقد تمكنت السلطات الأميركية من القبض على الفاعل حيث وجهت اليه تهمة القتل، وبلا شك يعتبر هذا العمل حالة شاذة لاسيما في دولة القانون والمؤسسات ودولة التشدق بالديموقراطية، ما يعني أن وقوع هذا الحدث مؤشر خطير لابد وأن يغير آلية التعاطي مع الأمور في المستقبل وبالأخص مع مفهوم ما يسمى بـ«معاداة السامية».

في البداية لابد وأن نؤكد بأن ما أقدم عليه هذا المتطرف لا ينافي دولة المؤسسات والقانون والحريات فحسب بل حتى جميع الديانات السماوية، فالاسلام دافع عن جميع دور العبادة فهي بيوت الله التي يذكر فيها اسمه عز وجل وفيها يتلو الانسان صلواته طالبا الرحمة والمغفرة. ويعد ذلك الهجوم عملا وحشيا بكل اللغات والديانات، وبالرغم من ان الكثيرين قد يستغربون قيام مثل هذا العمل ضد الطائفة اليهودية بفعل مكانتها وحظوتها في المجتمع الأميركي حيث يهيمن اليهود على مواقع متقدمة في أماكن صناعة القرار والتعليم والأعمال والصحافة، الا ان المتابع للصحافة ومراكز الأبحاث الاسرائيلية يخلص إلى ان اليهود كانوا يقرأون تنامي ظاهرة المعاداة للسامية في الولايات المتحدة الأميركية. ما يعني ان ذلك الحدث لم يكن مفاجئاً ان لم يكن متوقعا.

فالمتابع للاعلام الغربي اعتاد على الصورة النمطية للصراع الديني الذي اصر البعض على ان يربطه بالاسلام، فصورة المسلم في الاعلام الغربي اما هو المعتدي او المعتدى عليه، بل انني على يقين بأن غالبية الذين علموا بالخبر توقعوا للوهلة الأولى ان المعتدي سيكون مسلما حتى تبدأ حملة شرسة جديدة على الاسلام والمسلمين، الا ان المعتدي هذه المرة متطرف مسيحي استخدم نفس المفردات التي يستخدمها اليهود في حملتهم لمحاربة اعداء السامية وهي المحارق والابادة الجماعية ما يفرض وقفة هامة لمراجعة جميع تلك الأدبيات التي اسهمت في خلق عالم متطرف من الفوضى. فلعقود من الزمن، دأب اليهود، لتحقيق مكاسبهم السياسية، في الشحن ضد العرب والاسلام والمسلمين بأنهم شعوب متخلفة وأعداء للسامية بالرغم من ان العرب هم ايضا ينتمون الى العرق السامي- الا انهم في الحقيقة ليسوا الا أقلية تحرض على أقلية أخرى وها هي الأمور تنقلب على ذلك التحريض حيث تسوء الأمور أكثر في ظل وجود الأحزاب الشعبوية التي تشجع على اطلاق جميع المشاعر السلبية تجاه الآخرين فاتجهت هذه المرة الى الأقلية الحاكمة الثرية والمتعلمة.

بث الكراهية ضد طائفة معينة او ديانة او عرقية عمل غير انساني، وبلا شك هو سلاح ذو حدين سرعان ما ينقلب على مستخدميه.

