آراء

أبارك من كل قلبي لأهلي الشعب الكويتي العزيز على بداية دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة وانتهاء إجازتهم الصيفية التي زادت على إجازة المدارس الصيفية، وباتت أربعة أشهر الا عشرة أيام والبلد في عطلة من الرقابة والتشريع يعني السلطة التشريعية في سبات عميق والبلد والمواطنون سلامات.

والسؤال هنا الذي يفرض نفسه بصورة ملحة: مصالح البلاد والعباد تعطل كل هذا الوقت لماذا؟ ومن المستفيد من هذه العطلة الطويلة للسلطة التشريعية؟ وبتنا ككويتيين طوال هذه العطلة الصيفية الطويلة للنواب نعاني من تصريحاتهم من خلال الصحف المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي شيء منها بعقل ويقبل وشيء منها حجي بحجي، وعانينا أيضا من خوضهم بمواضيع قد تدخل الشارع المحلي بأنفاق مظلمة لا يعلم الا العلي القدير متى وكيف تنتهي ونخلص من توابعها وفوق كل هذا وذاك الترويج لاستجوابات سوف يتم تقديمها أو يخطط لتقديمها وكل هذا بخانة الكلام فقط والتصريحات الاعلامية، وبات بعض النواب الكرام لا عمل له سوى اللف والركض بوزارات الدولة والتوسط لفلان وعلان وأخذ حق المواطن المستحق لمواطن أو وافد غير مستحق، وكان من الأجدر بهم كنواب تم اختيارهم من أهل الكويت أن يعملوا أثناء هذه العطلة الصيفية الكلام لمن لم يسافر أو للذي اعتمد نظام الرحلات القصيرة أن يتابعوا المشاريع الحكومية التي لم تنتهِ ويضعوا ملاحظاتهم عليها والاستفسار عن المدة الباقية حتى تنتهي، والبحث بشكل حقيقي مع وزير التربية والتعليم عن جهوزية المدارس للعام الجديد الحالي حتى لا نعيش بمصيبة التكييف التي عشناها واسترزق البعض منها وكان من الأجدر أن تهتم اللجنة التعليمية بمجلس الأمة بمتابعة وزارة التربية والتعليم بنوعية المعلمين والمعلمات التي جلبتهم الوزارة من الخارج ومدى صحة عقودهم حتى لا نقع بمشكلة كما حدث بالماضي، أو بدل تلك التصاريح الكلامية لو كان النواب الكرام متابعين الخطط التي وضعتها وزارة الأشغال لتفادي موسم الأمطار بدل ما غرق جنوب البلاد بسبب خزة طويلة من المطر أو متابعين كيفية تعيين الكويتيين الذين يقفون بطابور ديوان الخدمة المدنية كم أجل التوظيف؟ والأفضل من كل هذا وذاك لو مشكلين لجنة من عدد من النواب ومتجهين للحكومة الرشيدة لبحث وايجاد حلول للتركيبة السكانية التي باتت كالمشخال المواطنين بتناقص مستمر مقابل وافدين بتزايد مستمر والحل الحكومي هو الاحلال الذي لم ولن يحل على الوافدين دام هم من يدير ديوان الخدمة المدنية، وهنا نقول عطلة صيفية طويلة للنواب والشقوق عودة عندنا ما لنا الا أن نقول الحمد لله.

وبالختام أعود وأبارك لأهل الكويت عودة النواب الكرام من إجازتهم الصيفية الطويلة جدا من دون مناسبة والحين بعد هذه الراحة ننتظر منكم كنواب عنا نحن المواطنين الأداء الممتاز والتشريعات السنعة والرقابة الحقيقية التي لا تختفي بتعين لمنصب أو تمرير عدد من المعاملات التي لا تمر بالشكل السليم، بس تبون الصج والحق لكم وحشة والله وهل القادم أفضل ولا فيها عدم تعاون؟ والحين ما في كلام نكتبه سوى الدعاء للعلي القدير أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل شر ويبعد الأشرار عنا، ولا يصح الا الصحيح.

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• مواطن خبل يسأل: صج وصل تاريخ تخصيص السكن الحكومي لطلبات 2016؟ الجواب بسك تروج إشاعات وأركد يا مواطن.

