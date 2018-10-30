آراء

اسمح لي عزيز القارئ أن أقول خارج سياق الموضوع الذي بصدد أن أتناوله إن الكويت وعلى الرغم من كل شيء هي نعمة أسبغ الله علينا بها ومجرد نظرة بانورامية حولها سندرك كم نحن غارقون في نعمه عز وجل، فاللهم احم وطني من مكر الماكرين وحسد الحاسدين.

مع اليقين المُسبق أن مشكلاتنا في الكويت ليست بسبب نقص القوانين الا أن إقرار مجلس الأمة باجماع اعضائه في مارس الماضي قانون تعارض المصالح وانشاء هيئة مكافحة الفساد هو خطوة في الاتجاه الصحيح اذا ما تم تنفيذه بحزم وجدية، ولكن.

السُلطة ليست اقرار قوانين واصدار أحكام إنما «تنفيذ» القوانين و«الاضطلاع» بالأحكام دون انتقائية ومن هنا تكمن قوة القانون بالتالي قوة السُلطة. ومن هنا توضع عربة الاصلاح في طريقها. الاصلاح مجرد شعار اذا لم يترافق مع حرية صحافة وتعبير ومناقشة أصحاب القرار. فليسمح لي أصحاب القرار أن أقول إن الدستور ليس عقد ألماس حبيس الأدراج نتباهى به في المناسبات.

وليسمح لي أصحاب القرار والمتحمسين لقانون تعارض المصالح أن أقول إن البيئة التي يتجاوز فيها الفساد حدوداً معينة يصبح القانون فيها عقيماً.

وليسمح لي أصحاب القرار أن أقول إن الانجراف خلف سياسة المساومات لكسب ولاء الأعضاء هي بداية مراسم دفن أي مشروع للاصلاح.

اقامة دولة القانون هو الحلم، وهو الحق. الفجوة بين الفكرة وتحقيقها هي ذات الفجوة بين الحلم وتحقيق الحلم ولا يسدها الا قيام السلطة بمسؤولياتها باحترام القانون.. حتى يأتي هذا اليوم نقول عفواً أيها القانون.

