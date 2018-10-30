آراء

لا تزال الأزمة السورية تحجب عين الناظر عن فظائع انسانية عديدة تخفيها، ففي الوقت الذي ينشغل فيه العالم بمتابعة صياغة دستور جديد لسورية، وهو في نظرنا فاقد للشرعية والمشروعية، لأنه دستور ممنوح من طرف القوى التي تتحكم في الحكومة السورية، لم ولن يسهم الشعب السوري في صياغته، بل سوف يصوت مكرهاً عليه، وفي هذا السياق تسارعت الجهود المؤثرة على صياغة القرار المعدوم أصلا عن حكومة سورية الى تشكيل لجنة الدستور السورية، ففي انتظار القمة التي ستعقد باسطنبول في الشهر الحالي، لوحظت زوبعة من التحركات الدولية تبرز فيها واشنطن وتغيب فيها طهران.

وتكثفت الجهود للدفع بلجنة صياغة الدستور مع زيارة «دي مستورا» الى دمشق، وكانت أولى المناقشات حول المسألة مكالمة هاتفية بين «دي مستورا» ووزير الخارجية الأميركي «مايك بومبيو» الذي أشاد بجهود الموفد.

وفي هذا السياق تعول تركيا على تفاهم مع الجانب الروسي لإقصاء الممثلين السياسيين للوحدات الكردية عن تشكيل اللجنة الدستورية كونها تنظيماً ارهابيا، على حد تعبير وزير خارجية أنقرة، مضيفاً أن روسيا أدركت ذلك، أما موسكو فقد استقبلت التئام القمة الرباعية الروسية - التركية - الفرنسية - الألمانية، باظهار انفتاح على تشكيل صيغة جديدة لسورية تضم الدول الأربع مستبعدة ايران. ويأتي ذلك بالتزامن مع تحرك اميركي وعسكري في مناطق سيطرتها في سورية، حيث زار المبعوث الأميركي الخاص الى سورية لتأكيد تمسك واشنطن بوجودها العسكري هناك ومنع تنامي النفوذ الايراني.

في ظل هذا الحراك السياسي، لا يزال النازحون في الشمال السوري يواجهون في صمت العزلة والعواصف، حيث تنتشر على طول الحدود مع تركيا عشرات المخيمات وغالبيتها عشوائية في مناطق جرداء، وتؤوي عشرات آلاف من النازحين من مناطق عدة في ادلب ومن محافظات مجاورة، يعيشون ظروفاً صعبة خصوصاً في فصل الشتاء.

العالم مشغول بوضع بصمته على صياغة الدستور السوري، وهو ما سيمكنه في المستقبل من اضفاء تدخله في السياسة السورية بطابع الشرعية، بينما الأزمات الانسانية لا تزال متفاقمة في ظل شتاء لا يرحم وعزلة مقيتة، ومرة بعد أخرى يتضح للمحلل والمتابع أن العالم قد أدار ظهره، طواعية، للمبادئ الانسانية التي لطالما تغنى بها لعقود حتى أصبحت شماعة يرفعها عندما تتوافق مع مصالحه ويخفيها متى ما استلزم الظرف الدولي ذلك، ان هذا النفاق العالمي الذي تتسم به السياسة الدولية، لم يعد مقبولا خصوصاً عندما يكون المتضرر هو طفل شاحب وأم منكوبة وعجوز مقعد.

والله من وراء القصد،،،

