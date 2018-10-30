مال وأعمال

افتتح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أمس، المرحلة الأولى من مطار اسطنبول الدولي الجديد الذي سيكون اكبر مطار في العالم بعد اكتماله.

وقد تم الافتتاح وسط حضور رسمي رفيع عربي ودولي، حيث سيشارك 11 زعيماً يتقدمهم امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما تم الافتتاح وسط مراسم رسمية وشعبية تحضرها شخصيات تركية وعالمية بارزة، ويتزامن مع الذكرى الـ95 لتأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر 1923.

ووفق وكالة الأناضول فان المطار الجديد تُشيده شركة Istanbul Grand Airport، وهي تشكلت في 7 أكتوبر 2013، بحسب معلومات جمعتها مراسلة الأناضول. وتتألف الشركة من مجموعة مشاريع مشتركة لشركات ليماك، وكولين، وجنغيز، ومابا، وقاليون.

وفاز التحالف بمناقصة بناء وتشغيل ونقل ملكية المطار بكلفة 26 مليار و140 مليون يورو، مع ضريبة القيمة المضافة، ويواصل اعمال البناء منذ خمس سنوات. وبلغت استثمارات المرحلة الأولى من المطار 6 مليارات يورو، ومن المنتظر ان تقدم خدمات لـ90 مليون مسافر سنوياً.

قوة تركيا

وقد وصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان افتتاح مطار اسطنبول الثالث الذي يصادف ذكرى تأسيس الجمهورية التركية بـالحدث التاريخي.وأوضح اردوغان في كلمة مقتضبة القاها خلال زيارته ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال اتاتورك بأنقرة بمناسبة الذكرى الـ 95 لتأسيس الجمهورية ان افتتاح المطار يعد رمزا لقوة تركيا والنجاحات التي حققتها خلال مسيرة الجمهورية في 95 عاما.

واضاف اردوغان في تصريح نشرته كونا ان افتتاح المطار يأتي بالتزامن مع تعاظم الهجمات التي تستهدف الاقتصاد التركي وأن هذا الحدث يدل بشكل قطعي على مدى صلابة تركيا واقتصادها.وتحتفل تركيا اليوم بالذكرى الـ95 لتأسيس الجمهورية في 29 اكتوبر 1923 حيث تقام فعاليات مختلفة بهذه المناسبة جميع انحاء البلاد.وسيكون المطار الجديد الأكبر في العالم عند الانتهاء من جميع مرافقه ويفتتح الرئيس اردوغان المرحلة الأولى اليوم بمراسم احتفالية ضخمة وبمشاركة زعماء العديد من الدول والحكومات.

4 مراحل

وتدريجياً، سيتم افتتاح المطار على 4 مراحل على ان تكتمل جميع المراحل عام 2023. ويجري تشييد المطار على مساحة 76.5 مليون متر مربع. وتم انشاء عشرات المنشآت الصناعية في موقع البناء، وتضم داخلها قرابة ثلاثة آلاف آلة ثقيلة. في هذه المنشآت يعمل اكثر من 10 آلاف عامل في ظروف استثنائية، على مدار 24 ساعة دون انقطاع، لانجاز المطار في الموعد المحدد.

200 مليون مسافر

يضم المطار ستة مدرجات مستقلة، وقدرة استيعابية تتسع لـ500 طائرة في آن واحد. كما سيضم مرأباً مفتوحاً وآخر مغلقاً للسيارات، بسعة 70 ألف سيارة، اضافة الى 200 مليون مسافر سنوياً، لينال بهذا لقب اكبر مطار حول العالم.

وفي منتصف عام 2014، اكتمل اعداد خطة العمل الرئيسة للمطار، الذي يقوم اسلوبه المعماري على المخزون الثقافي لمدينة اسطنبول العريقة. وتضم فرق التصميم في المطار اكثر من 250 معمارياً تركياً وأجنبياً مختصين في مجالات مختلفة، اضافة الى ما يزيد عن 500 مهندس.

1.1 مليار يورو

عقب دخوله الخدمة، يُتوقع ان تدفع الشركة المشغلة للمطار الى الدولة التركية 1.1 مليار يورو سنوياً، لمدة 25 عاما. من المتوقع اقلاع خمس رحلات وهبوط مثلها في اليوم الأول من افتتاح المرحلة الأولى من المطار.

وأعلنت الخطوط الجوية التركية ان وجهة الرحلات الداخلية في 31 اكتوبر الحالي، ستكون الى ولايات: انقرة وازمير وأنطاليا. فيما ستكون وجهة الرحلات الدولية نحو جمهورية قبرص الشمالية التركية، في 1 نوفمبر المقبل والى اذربيجان في الثامن من الشهر نفسه.

وتعتزم سلطات المطار، اتمام اعمال النقل من مطار اتاتورك الدولي في اسطنبول الى المطار الجديد، بحلول نهاية العام الحالي، لتتمكن بعدها الفا طائرة من الاقلاع والهبوط يومياً.

وستتجه طائرات 250 شركة نقل جوي من مطار اسطنبول الثالث (الجديد) نحو اكثر من 350 وجهة في ارجاء العالم. وحالياً، تضم اسطنبول مطارين، هما: مطار أتاتورك في الشطر الأوروبي من المدينة، وصبيحة غوكجن في الشطر الآسيوي.

جوائز دولية

حتى قبل افتتاحه، حصد مطار اسطنبول الجديد جوائز دولية عديدة. وفي عام 2016، نال مبنى المسافرين جائزة تصميم في فئة المشاريع المستقبلية والبنى التحتية من مهرجان العمارة العالمي. وتبلغ مساحة المبنى الرئيس للمطار مليوني و300 ألف متر مربع، وهو بذلك الأكبر في العالم. واستوحى مصممو سقف المبنى تصميمهم من المعماري العثماني الشهير سنان آغا في الفترة 1489-1588.

أما ابرز وأول الجوائز، فحصدها برج المراقبة، وهو من تصميم شركتا Pininfarina وAecom، اذ حصل على جائزة المركز الأوروبي للهندسة المعمارية والتصميم، عام 2015.

والبرج مستوحى من الثقافة الاسلامية والتركية، ومن شكل زهرة التوليب التي تشتهر بها اسطنبول، وسيكون من معالم المدينة البارزة التي يمكن للمسافرين جواً رؤيتها.

كما حصلت انظمة مشروع المطار، بما فيها الكهربائية، وتصميم مبنى المطار، على جائزة المركز الأوروبي للهندسة المعمارية والتصميم، في ذلك العام.

أكبر 10 اقتصاديات

عقب افتتاحه، سيمهد مطار اسطنبول الجديد الطريق امام الاقتصاد التركي لاحداث طفرة نوعية. من المتوقع ان تبلغ حصة المطار 4.9 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي التركي، بحلول 2025.

وسيرتبط المطار بمركز مدينة اسطنبول بواسطة شبكة حديثة ومتطورة من مترو الأنفاق يتواصل العمل حالياً على انشائها. ومن المستهدف جعل مطار اسطنبول من افضل المطارات التي تقدم خدمات للمسافرين. وتم تحديد معايير عالمية جديدة لشركة سيارات الأجرة، التي تم التعاقد معها من اجل المطار. وجرى الاعلان عن تخفيض اجرة وسائل المواصلات العامة المتجهة من اسطنبول الى المطار وبالعكس، بنسبة 50 في المئة. وكذلك سيتم استخدام مواقف السيارات في المطار مجاناً حتى نهاية العام الحالي. وفيما يخص منظومة تكنولوجيا المعلومات، تم تشكيل شركة مساهمة مختصة بالبنية التحتية وخدمات البرمجة الالكترونية في المطار، يعمل فيها حوالي 780 مهندساً تركياً.

وستعتمد هذه الشركة التركية انظمة البرمجة والتكنولوجيا المحلية في جميع الأعمال التي ستقوم بها ضمن المطار.وسيضم المطار احدث انظمة الأمن والحماية، فضلاً عن رادارات ارضية لأول مرة، بحيث لا تكاد تخلو نقطة او زاوية من كاميرات مراقبة تم تركيبها وفق احدث الأنظمة العالمية.

ويبلغ عدد الكاميرات في كل من مبنى المطار ومرآب السيارات تسعة آلاف كاميرا مراقبة ذكية. وتم تخصيص مركزين مختلفين لتواجد قوات الأمن، لتأمين سهولة انتقالهم الى موقع الحدث ان تطلب الأمر ذلك. وسيلعب مطار اسطنبول الجديد دوراً مهماً في تحقيق تركيا لأهدافها الاقتصادية. وتسعى تركيا الى الانضمام لقائمة اكبر 10 اقتصادات بالعالم، بحلول 2023، وهو عام المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية، على يد مصطفى كمال اتاتورك.

25 دقيقة

تعمل السلطات التركية على مد خط مترو جديد يربط بين وسط مدينة اسطنبول والمطار الجديد في وقت لا يتجاوز 25 دقيقة.

114 طائرة

يتسع المطار الجديد لـ114 طائرة في آن واحد، وبامكانه تسيير ثلاثة آلاف رحلة في اليوم. وقالت وزارة النقل التركية في وقت سابق، انه جرى استثمار نحو 10.2 مليارات دولار في المشروع، الذي يُتوقع ان يدر نحو 22 مليار دولار خلال 25 عاماً، قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة.

حدث تاريخي

وصف نائب الرئيس التركي فؤاد اوقطاي افتتاح مطار اسطنبول الجديد، بأنه هدية للجمهورية التركية في ذكرى تأسيسها. وقال اوقطاي في تغريدة له عبر صفحته في تويتر: نهدي مطار اسطنبول الجديد الذي سيفتتح اليوم، لجمهوريتنا في ذكرى تأسيسها الـ 95. وأضاف مبارك لاسطنبول وتركيا والعالم بأسره، المطار سيغدو من اهم مراكز النقل الجوي. وشدد اوقطاي على ان الحكومة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب اردوغان تبذل ما في وسعها لتعزيز البلاد بمزيد من المشاريع العملاقة.

الأكبر عالمياً

تحتفل تركيا بالذكرى الـ95 لتأسيس الجمهورية، في 29 أكتوبر 1923، حيث تقام فعاليات مختلفة بهذه المناسبة في جميع انحاء البلاد. وفي اطار الاحتفالات يفتتح الرئيس اردوغان، المرحلة الأولى من مطار اسطنبول الدولي الجديد، الذي سيكون الأكبر عالميا عند افتتاح كامل مرافقه. ويجري الافتتاح وسط مراسم احتفالية ضخمة، وبمشاركة زعماء العديد من الدول والحكومات.

مطاران

تضم مدينة اسطنبول مطارين؛ احدهما مطار صبيحة غوشكن الواقع في شطرها الآسيوي، والثاني مطار اتاتورك الدولي الواقع في الشطر الأوروبي.

مطار ثالث

ويُفترض ان يحل المطار الثالث لاسطنبول محل مطار اتاتورك الدولي الذي سيتوقف العمل فيه، ووعد الرئيس التركي بتحويل مطار اتاتورك الى حديقة كبيرة على غرار هايد بارك في لندن وسنترال بارك بنيويورك. وبالفعل، شرعت بلدية اسطنبول في العمل بالمشروع.