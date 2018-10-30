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الوفيات


مبارك سالم شطيط المحيلبي 72 عاما، شيع، الظهر، ق 5، ش 4، م 8، ت: 97875723.
بدرية هلال طلب 80 عاما، شيعت، الرجال: الشهداء، ق 2، ش 205، م 33، ت: 50577755، النساء: مبارك الكبير، ق 3، ش 22، م 17.
زهرة درويش شنبه كمشاد، زوجة جواد عبدالله أكبر البلوشي 64 عاما، شيعت، الجابرية، ق 11، ش 108، حسينية البلوشي، ت: 67718538، 55463432.
سعاد افراز بن علي كاظمي 56 عاما، شيعت، الرجال: الزهراء، مسجد الامام الباقر، ت: 55989855، النساء: الزهراء، ق 2، ش 217، م 11.
فتحي محمد رشيد الرشيد 67 عاما، التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: الدسمة، ق 6، ش 62، م 2، ت: 99839616، النساء: الدعية، ق 1، ش 13، م 10، ت: 99604475.
إنا لله وإنا إليه راجعون


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