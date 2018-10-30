عربيات ودوليات

كربلاء المقدسة - الوكالات: يحيي العالم الاسلامي اليوم «أربعينية» سيد الشهداء الامام الحسين بن علي بن ابي طالب سبط الرسول الأعظم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي العرق اعلن مجلس محافظة كربلاء الليلة قبل الماضية عن تسجيل دخول 15 مليون زائر الى المحافظة لغاية الان، مبينا ان من بينهم اربعة ملايين زائر عربي واجنبي.

وقال امين سر المجلس محفوظ التميمي ان» اعداد الزوار خلال زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام في ارتفاع مستمر حيث استقبلت المحافظة اكثر من اربعة ملايين اجنبي وعربي معظمهم من ايران».

وأضاف التميمي، ان «الاعداد التخمينية تشير الى تجاوز اعداد الزائرين الـ 15 مليون زائر من جميع محافظات العراق، مبينا ان «ادارة المحافظة استنفرت كافة كوادرها، فضلا عن الاستعانة بالمتطوعين من المحافظات الاخرى خدمة للزوار وانجاح الزيارة». من جهته نائب محافظ كربلاء المقدسة علي الميالي امس، عن مشاركة اكثر من 30 الف عنصر امني لتأمين زيارة اربعينية السبط الشهيد عليه السلام، وفيما اشار الى وجود 21 الف وسيلة نقل تشارك في نقل الزائرين، اكد ان 10 آلاف موكب يقدمون الخدمات للزوار. وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي شارك الزائرين المتوجهين سيراً على الأقدام الى مرقدي الامامين الحسين والعباس عليهما السلام، بعد ان تفقد القطعات الأمنية والمواكب على محور بابل شرق محافظة كربلاء. ووصل الرئيس عبدالمهدي صباح امس، الى محافظة كربلاء للاطلاع على الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية. وكان محافظ كربلاء عقيل الطريحي، اعلن ان 12 الف متطوع وعشرة آلاف موكب سيقدمون الخدمة لزائري الاربعينية مشيرا الى ان الحكومة خصصت 5 مليارات دينار (4.2 ملايين دولار) للزيارة. ويقصد الملايين من المسلمين في داخل العراق وخارجه في الـ20 من صفر من كل عام محافظة كربلاء لأداء زيارة الامام الحسين وأخيه ابي الفضل العباس عليهما السلام بمناسبة ذكرى مرور 40 يوماً على واقعة الطف.

