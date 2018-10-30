عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: قال جان شاك رئيس احدى الكنائس في ولاية اريغون الأميركية ان زيارة الاربعين تمثل «أكبر تجمع يمثل الانسانية في العالم».

وقال شاك في حديثه لوكالة «نون» الخبرية العراقية امس وهو يسير الى كربلاء المقدسة، ان زوار الأربعين ورغم كثرة اعدادهم وتعدد جنسياتهم وقومياتهم «لم يتحدثوا بطائفية وعنصرية، بل كان الالم على الفاجعة ومبادئ الانسانية تجمعهم»، وأضاف «أشعر بالسعادة لهذه الزيارة وانا ازرو هذا الامام العظيم وهي اول زيارة لي الى العراق».

وتابع بالقول «اثناء توثيقنا للمقابلات في الشارع كان الكثير من الزائرين يلتقطون الصور معنا ويرحبون بنا، واخبرونا كم هم سعداء»، معتبراً «ان زيارة الأربعين اكبر سلام تشهده الأرض بشكل سنوي في العراق».

واعرب شاك، عن امله في ان تلاحظ وسائل الاعلام الأميركية هذه الزيارة وتنقل الصورة الحقيقية لهذا الحدث العالمي. واكد ان هذه الملايين من البشر التي تزور كربلاء خلال ايام معدودة، تمثل علامات امل لمن يعملون للحقيقة والعدالة في مواجهة الظلم والاستبداد. وختم بالقول، ان «اجمل ما وجدته هو ان جميع الزائرين لا يدعون الحسين فقط لأنفسهم ولكن للعالم فهؤلاء هم من يمثلون الكرامة والانسانية الحقيقية».

