عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: تشارك 6 دول افريقية بموكب موحد حمل اسم «موكب الصادق الأمين» وسط كربلاء المقدسة، لتقديم الخدمات الى زائري اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

وقال احد خدام الموكب، ان «هذا الموكب هو لتقديم الخدمات المتنوعة واللازمة لجموع الزائرين الوافدين صوب المدينة المقدسة لاحياء ذكرى زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام».

وأضاف، ان «ست دول افريقية هي (كينيا، تنزانيا، برندي، رواندا، اوغندا، مدغشقر) تشارك بموكب موحد هو موكب الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وبمشاركة العشرات من المتطوعين من جميع هذه الدول الأفريقية الست».

