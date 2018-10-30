عربيات ودوليات

رام الله - أ. ف. ب: أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه اذا كان وعد بلفور المؤسس لاسرائيل قد مر قبل قرن من الزمن فان «صفقة القرن» لن تمر في اشارة الى خطة سلام وعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالكشف عنها لحل النزاع الفلسطيني- الاسرائيلي.

وفي خطاب القاه في مستهل اعمال المجلس المركزي في رام الله بالضفة الغربية المحتلة قال عباس ان «وعد بلفور كان البداية، وهو اساس المشكلة، واذا مر وعد بلفور فلن تمر صفقة القرن».

ويعتبر الوعد الذي قطعه في 1917 وزير الخارجية البريطاني آنذاك اللورد آرثر بلفور وتعهد فيه باسم المملكة المتحدة بانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين الخطوة العملية المؤسِسة لاسرائيل.

وأضاف عباس مخاطباً اعضاء المجلس المركزي «أنتم اليوم امام لحظة تاريخية يجب ان تنتبهوا اليها جيداً، ما زالوا يتحدثون عن صفقة العصر وأنهم سيقدمونها بعد شهر او شهرين لكنهم قدموا كل صفقة العصر ولم يبق منها شيء». وتابع «لقد مررنا بمثل هذه المرحلة وبمراحل خطيرة لكن ليس اخطر من هذه المرحلة». وشدد الرئيس الفلسطيني على ان «القدس نقلوا السفارة اليها وحق اللاجئين يحاولون ان ينهوه، و(ترامب) قال بكل وقاحة ان اللاجئين 40 ألفا يخرب بيتك!» وأكد عباس ان عدد اللاجئين «اليوم ستة ملايين وقالوا انهم 40 الفاً فقط من اجل انهاء قضيتهم وأنا اقول انها لم تنته».

وكان المجلس المركزي اعلى هيئة تشريعية على المستوى العام اتخذ سابقا قرارات قضت خصوصاً بوقف التنسيق الأمني مع اسرائيل ودعوة اللجنة التنفيذية للمنظمة الى اعادة النظر في الاعتراف بالدولة العبرية وقال عباس «لقد اتخذتم قرارات سابقة، وآن الاوان لتنفيذها لأنهم لم يتركوا لنا اي طريق للمصالحة ولا للتسوية ولم نعد نحتمل».

وفي الشأن الداخلي اتهم الرئيس الفلسطيني حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة، بالوقوف مع «أفكار الأعداء». وقال «أقول لحماس انتم تقفون مع افكار الأعداء الذي يريدون اقامة شبه دولة في غزة وحكمٍ ذاتي في الضفة الغربية». وشدد عباس على ان «القدس وفلسطين ليستا للبيع ولا دولة في قطاع غزة ولا دولة بدون غزة ونرفض الدولة ذات الحدود المؤقتة».

وفي غزة قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة «حماس» ان كلمة الرئيس عباس «خطاب تويتري». وطالب برهوم «مكونات شعبنا بالوقوف امام مسئولياتهم تجاه تهديدات عباس باتخاذ اية قرارات لامسؤولة تمس صمود شعبنا وأهلنا في غزة».

من جهة ثانية جدد عباس تأكيده مواصلة دفع رواتب المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية وأُسر الذين قتلهم الجيش الاسرائيلي وهو ماتعارضه اسرائيل. وقال في هذا الصدد «أقولها للجميع ان رواتب اسرانا وجرحانا خط احمر يحاولون بكل الوسائل ويضغطون وما زالوا يضغطون لوقف صرفها ولو ادى هذا الى خصم اموالنا التي يجبونها هذا الأمر مقدس والشهداء وعائلاتهم مقدسون اعملوا ما شئتم». ويأتي اجتماع المجلس المركزي وسط حالة من الجمود السياسي بين اسرائيل والفلسطينيين منذ توقف المفاوضات الثنائية بين الطرفين في العام 2014.

