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غزة - الوكالات: استشهد ثلاثة فتية فلسطينيين في قصف جوي اسرائيلي استهدفهم في جنوب قطاع غزة قرب السياح الحدودي الفاصل بين القطاع الفلسطيني والدولة العبرية، كما اعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» التي تسيطر على القطاع المحاصر.

وقال الناطق باسم الوزارة اشرف القدرة في بيان ان «طواقم الاسعاف نقلت جثث ثلاثة شهداء اطفال اثر قصف جوي اسرائيلي في المنطقة الشرقية بين خان يونس ودير البلح». وأضاف ان «الشهداء الأطفال الثلاثة هم: خالد بسام محمود ابو سعيد (14 عاما) وعبدالحميد محمد ابو ظاهر (13 عاماً) ومحمد ابراهيم عبدالله السطري (13 عاماً) وجميعهم من قرية وادي السلقا» قرب دير البلح. من جهته، اعلن الجيش الاسرائيلي في بيان ان احدى طائراته اطلقت النار على ثلاثة فلسطينيين اقتربوا من السياج الحدودي و«حاولوا الحاق الضرر به وكانوا على مايبدو متورطين في وضع عبوة ناسفة في مكان مجاور».

وتجمع عشرات الفلسطينيين امام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح الذي نقلت اليه جثث الفتية الثلاثة وقد بدت ممزقة. ودان صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» في بيان «اغتيال ثلاثة اطفال بواسطة الطائرات الصهيونية».

