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كابول- أ. ف. ب: فجر انتحاري حزامه الناسف صباح امس قرب سيارة اثناء دخولها مقر المفوضية المستقلة للانتخابات في كابول ما اوقع قتيلا وستة جرحى على الأقل، في اعتداء يندرج ضمن سلسلة هجمات شهدتها عملية الاقتراع. ولم يصدر اي تبنٍ للاعتداء الذي وقع في وقت يتم جمع صناديق الاقتراع الذي جرى في 20 اكتوبر ونقلها الى داخل الموقع المحصن لمفوضية الانتخابات التي نظمت عملية التصويت. وأسفر الاعتداء عن مقتل شرطي وجرح ستة اشخاص هم اربعة من موظفي المفوضية وشرطيان. وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة الأفغانية بصير مجاهد ان «الشرطة رصدت المنفذ وأصابته بالرصاص قبل ان يصل الى هدفه» وتابع المتحدث ان «الجرحى نقلوا الى المستشفى وحالهم مستقرة». وتقول المفوضية ان نحو 4,2 ملايين شخص شاركوا في التصويت من اصل 8,9 ملايين ناخب مسجلين على الرغم من الهجمات العديدة التي استهدفت الناخبين. وشابت العملية الانتخابية التي كانت طالبان هددت باستهدافها مشاكل تقنية وتمديد للاقتراع واتهامات بالتزوير وأعمال عنف ومقتل المئات جراء عشرات الاعتداءات. ويقول كثير من المراقبين ان عددا كبيرا من الأسماء الواردة على لوائح المقترعين يستند الى وثائق مزورة بهدف حشو الصناديق.

وأجريت الانتخابات التشريعية الثالثة في افغانستان منذ اطاحة نظام طالبان في 2001 بعد تأجيل لأكثر من ثلاث سنوات وهي تعتبر اختبارا للانتخابات الرئاسية العام المقبل.

