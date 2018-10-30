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انتحارية تفجّر نفسها وسط العاصمة التونسية


تونس- «أ. ف. ب»: فجرت امرأة نفسها امس في شارع الحبيب بورقيبة الرئيس في تونس، قرب سيارات للشرطة، ما تسبب بإصابة تسعة أشخاص بجروح، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية التونسية.
وقال متحدث باسم الوزارة هو سفيان الزعق لوكالة فرانس برس إن تسعة أشخاص أصيبوا بجروح بينهم ثمانية شرطيين. وتردد دوي الانفجار في كل أنحاء المدينة. ولم تكشف هوية المرأة.
وطوقت الشرطة مكان التفجير، ووصلت سيارات إسعاف وتعزيزات كبيرة من الشرطة الى المنطقة. وهو الاعتداء الأول الذي يهز تونس منذ 24 نوفمبر 2015 عندما فجر انتحاري نفسه في وسط المدينة قرب حافلة للحرس الرئاسي. وتبنى تنظيم «داعش» الاعتداء الذي تسبب بمقتل 12 عنصر أمن.
وقد شهد نفس العام هجومين كبيرين على متحف باردو وفندق بمدينة سوسة خلف 59 قتيلا من السياح. وفرضت السلطات منذ ذلك الحين حالة الطوارئ في البلاد. ويجري تمديدها حتى اليوم.


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