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برازيليا- أ.ف.ب: دفع انتخاب أول رئيس يميني متطرف بعد أكثر من ثلاثين عاما على آخر نظام ديكتاتوري، البرازيل الى المجهول وكشف الشروخ التي يعانيها هذا البلد العملاق في أميركا اللاتينية وحصل جاير بولسونارو الذي سيتولى مهامه في الأول من يناير 2019 على تفويض واضح من الناخبين في الاقتراع الذي حصد فيه أكثر من 55% من الأصوات، متقدما على خصمه اليساري فرناندو حداد (45% من الأصوات) على أثر حملة قسمت البلاد الى نصفين. والرائد السابق في الجيش الذي أكد بعد اعلان فوزه أنه يريد عند توليه مهامه في قصر بلانالتو في برازيليا «بناء برازيل عظيمة لنا جميعا» سيكون عليه بذل جهود شاقة بعد حملة سعى خلالها بجد الى اعادة تجميع بلد انقسم بعمق.

وسيتولى بولسونارو الرئاسة لأربع سنوات خلفا للمحافظ ميشال تامر الذي تنتهي ولايته بتدن تاريخي لشعبيته. ويفترض أن يتوجه بولسونارو اليوم الى برازيليا ليتحادث مع تامر وكذلك مع رئيس المحكمة العليا دياس توفولي ورئيس أركان الجيش الجنرال ادواردو فياس بواس.

وهذا النائب الذي لم يقدم سوى قانونين خلال 27 عاما أمضاها في البرلمان وعرف بخطبه النارية سيتولى رئاسة بلد يضم 208 ملايين نسمة بدون أن يملك أي تجربة في السلطة على غرار وزراء حكومته المقبلة. وتزداد فئات البرازيليين القلقين من المستقبل بعد تصريحاته العدائية خلال حملته والتي قال فيها انه يريد أن يحكم «من أجل الأغلبية لا من أجل الأقلية» وعنى بذلك السود والنساء والمثليين وكذلك ناشطي اليسار والهنود وأعضاء حركة الفلاحين بلا أرض ومنظمات غير حكومية والمدافعين عن البيئة والصحافيين.

ويعتقد الأكثر تفاؤلا أن هذا المعجب بالحكم الديكتاتوري العسكري (1964-1985) سيتخلى عن خطابه القاسي خلال الحملة بعد توليه مهامه لكن آخرين يتوقعون أن يحكم على أسس عقائدية أكثر منها براغماتية مايجعل البرازيل تعيش تحولا هائلا.

وقال لياندرو غابياتي مدير المكتب الاستشاري «دومينيوم» في برازيليا «ما زالت هناك مخاطر. من الواضح من سوابقه وتصريحاته المثيرة للجدل أنه أثار الاهتمام». وأضاف «لكن يجب ألا يغيب عن بالنا أن البرازيل واحدة من أمتن الديموقراطيات في أميركا اللاتينية» لكن البرازيل في عهد بولسونارو ستكون تحت مراقبة الأسرة الدولية.

والقيادة التي ستتولى حكم ثامن اقتصاد في العالم مجهولة أيضا بوجود رئيس يعترف بعجزه الكامل في المجال. وقال غابياتي انه بمساعدة باولو غيديس «سيعيد تنشيط الاقتصاد في أسرع وقت ممكن لأنه لن يكون لديه مهلة أكثر من ستة أشهر أوسنة». وأكد غيديس الذي سيعين وزيرا للمالية في حكومة بولسونارو المقبلة أن «البرازيل شهدت ثلاثين عاما من الانفاق العام غير المنضبط بناء على نموذج أفسد السياسة وأدى الى زيادة الضرائب والدين مثل كرة ثلج».وأضاف أن «النموذج الاشتراكي الديموقراطي سيء جدا ونحن رهائن نمو ضعيف».

ورأى غاسبار استرادا الخبير في الشؤون السياسية لأميركا اللاتينية أيضا أن بولسونارو «سيكون تحت ضغوط قوية جدا يقدم نتائج بسرعة كبيرة لأنه استند الى برنامج بالغ التطرف». وأضاف «على الصعيد الاقتصادي وعمليات الخصخصة ستكون هناك ضغوط من الناخبين وكذلك أسواق المال» التي تنتظر الكثير وبسرعة. والنقطة المجهولة الأخرى هي معرفة مااذا كان بولسونارو سيمتلك وسائل تطبيق سياسته. وقال استرادا انه «سيواجه البرلمان الأكثر تشتتا في التاريخ». وأضاف أن الرئيس المقبل «سيغريه اتخاذ اجراءات قاسية جدا بدون المرور بالبرلمان» حيث سيواجه صعوبة كبيرة في تشكيل أغلبية. وتابع «سيواجه مطالب بسرعة كبيرة»، معبرا عن خشيته من «ارتكابه تجاوزات منذ بداية ولايته».

ودعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الى «حماية الحقوق الديموقراطية» في البرازيل بعد انتخاب بولسونارو. لكن في واشنطن أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس دونالد ترامب اتّصل ببولسونارو لتهنئته. وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية سارة ساندرز انّ «الرّجلين عبّرا عن التزامهما القوي العمل سويّاً لتحسين حياة شعبي الولايات المتحدة والبرازيل، وبوصفهما زعيمين اقليميين، حياة شعوب الأميركيتين».

وانتخاب بولسونارو لقي ترحيبا من قبل قادة آخرين لليمين القومي في العالم. فقد صرح ماتيو سالفيني زعيم اليمين المتطرف في ايطاليا والرجل القوي في حكومة روما حاليا أن «المواطنين في البرازيل أيضا طردوا اليسار! أداء جيد للرئيس بولسونارو والصداقة بين شعبينا وحكومتينا ستكون أقوى». من جهتها، تمنت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن «حظا موفقا» لبولسونارو الذي قالت ان عليه «تحسين الوضع الاقتصادي والأمني والديموقراطي السيء في البرازيل».

