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جاكرتا - الوكالات: أعلنت السلطات الاندونيسية أنّ طائرة ركّاب تابعة لشركة «لايون اير» الاندونيسية للطيران المنخفض التكلفة على متنها 189 شخصا تحطّمت في البحر صباح امس بعيد اقلاعها من جاكرتا في رحلة داخلية. وكانت الطائرة طلبت العودة الى مطار العاصمة قبل أن ينقطع كل اتصال لها مع برج المراقبة. وكانت الطائرة متوجهة الى بانغكال بينانغ المدينة الواقعة شمال العاصمة قبالة سواحل سومطرة.

واستبعدت السلطات وجود ناجين من التحطم وقال المتحدث باسم الوكالة الاندونيسية للبحث والانقاذ يوسف لطيف انّ «الطائرة تحطمت في البحر» وأضاف «ما زلنا نبحث عن بقايا الطائرة»، موضحا أن الطائرة سقطت «في منطقة يتراوح عمقها بين 30 و40 مترا».و أعلن المدير العام للطيران المدني في وزارة النقل سيندو راهايو في بيان منفصل أنّ الطائرة وهي من طراز «بوينغ 737 ماكس 8» تقلّ 189 شخصاً «هم 178 مسافرا بالغا وطفل ورضيعان وطيّاران وطاقم مضيفين مكوّن من ستة أفراد». وأوضح أن «الطائرة طلبت العودة الى قاعدتها قبل أن تختفي نهائيا عن شاشات الرادار».وصرح رئيس مجلس ادارة شركة الطيران ادوارد سيرايت أن الطائرة خضعت لتصليحات بعد مشكلة تقنية وقال ان الطائرة «تم تصليحها في دنباسار» في جزيرة بالي، ثم «سافرت الى جاكرتا».وأضاف سيرايت أن «التقنيين في جاكرتا تسلموا ملاحظات وقاموا بتصليحات جديدة قبل أن تقلع الطائرة الى بانغكال بيناي» حيث كان يفترض أن تهبط امس موضحا أنها «اجراءات عادية».

ويظهر موقع «فلايترادار» المتخصّص بتعقب مسارات الطائرات حول العالم، مسار الطائرة التي أقلعت من جاكرتا متّوجهة نحو الجنوب الغربي قبل أن تحول مسارها جنوبا حوالى 180 درجة وتتوجه الى الشمال الشرقي. وتوقف المسار فجأة فوق بحر جاوا في مكان غير بعيد عن الساحل. وأظهرت لقطات سجلت في مطار بانغكال بينانغ أفراد عائلات الركاب يبكون ويتحدثون بتوتر على هواتفهم النقالة.

وقال الناطق باسم شركة الطيران دانانغ ماندالا بريهانتورو ان «لايون اير قلقة جدا من هذا الحادث وستعمل مع كل الوكالات والأطراف المتخصصة». وعبرت مجموعة بوينغ الأميركية عن «حزنها العميق» للأنباء المتعلقة بالحادث. وقالت في بيان «نعبر عن قلقنا على الذين كانوا على متن الطائرة وعن تعاطفنا مع العائلات» مؤكدة أنها «مستعدة لتقديم المساعدة التقنية للتحقيقات في الحادث». وتعتمد اندونيسيا الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا ويتألف من 17 ألف جزيرة متفاوتة الحجم الى حد كبير على النقل الجوي وتشهد حوادث باستمرار.

