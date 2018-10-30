عربيات ودوليات

برلين- الوكالات: أبلغت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل حزبها الاتحاد الديموقراطي المسيحي (يمين الوسط) امس أنها ستتخلى عن منصب المستشارية في نهاية ولايتها الحالية في 2021، كما ذكر مسؤول في الحزب.وذكر هذا المصدر طالبا عدم كشف هويته أن ميركل «قالت» انها ستبقى مستشارة لكن «هذه ستكون الولاية الأخيرة» ويتقاطع تصريحه مع معلومات نشرتها وسائل الاعلام التي تعد مرجعا في ألمانيا بينما أعلنت مصادر قريبة من المستشارة أنها ستتخلى أيضا في ديسمبر عن رئاسة حزبها. وذلك عقب الهزيمة الكبيرة التي مني بها حزبها في انتخابات البرلمان المحلي بولاية هيسن الألمانية.

وتعتزم الأمينة العامة للحزب المسيحي الديموقراطي، أنجريت كرامب-كارنباور الترشح لخلافة ميركل في رئاسة الحزب كما يعتزم وزير الصحة ينز شبان الترشح لرئاسة الحزب المسيحي الديموقراطي.

ومني التحالف المسيحي بهزيمة كبيرة في الانتخابات التي جرت في ولاية هيسن الأحد مثلما حدث قبل أسابيع في انتخابات ولاية بافاريا. تجدر الاشارة الى أن التحالف المسيحي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري. وتتعالى الأصوات في الحزب المسيحي الديموقراطي باتخاذ اجراءات حيال قيادات الحزب على خلفية هذه الهزائم. ومن المنتظر أن تجري لجان الحزب في ولاية هيسن وبرلين مناقشة عواقب نتيجة الانتخابات في وقت لاحق وبحسب النتائج الرسمية المؤقتة لانتخابات ولاية هيسن، خسر الحزب المسيحي الديموقراطي بقيادة رئيس حكومة الولاية فولكر بوفير 11.3 نقطة مئوية من أصوات الناخبين مقارنة بانتخابات عام 2013، ليحصل على 27% من الأصوات. وحصل الحزب الاشتراكي الديموقراطي على نسبة 19.8 % بتراجع قدره 10.9 نقطة مئوية مقارنة بانتخابات عام. 2013 وكان الفائز الكبير في هذه الانتخابات حزب الخضر، حيث حصل على 19.8% من أصوات الناخبين بزيادة قدرها 8.7%. وبفضل الارتفاع الكبير في نتيجة الخضر، فانه من الممكن مواصلة الائتلاف الحاكم الحالي في هيسن، الذي يضم الحزب المسيحي الديموقراطي والخضر. كما يمكن للحزب المسيحي الديمقراطي الائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أو يمكن للأخير تشكيل ائتلاف حاكم مع الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

