عربيات ودوليات

إسطنبول- الوكالات: اجرى المدعي العام السعودي سعود المعجب امس محادثات مع النائب العام لاسطنبول عرفان فيدان في القصر العدلي بالمدينة تناولت خصوصا قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وذكرت وكالة اناضول التركية ان اللقاء عقد فور وصول المدعي العام السعودي الى القصر العدلي وذكرت الوكالة أن اللقاء الذي يهدف الى بحث تطورات التحقيق في قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، عقد في في القصر العدلي باسطنبول واستمر ساعة و15 دقيقة.لكن « الاناضول» لم تفصح الوكالة عن معلومات حول نتائج اللقاء.

وبعد اللقاء دعت تركيا امس الى اتمام التحقيق في قضية مقتل خاشقجي «بأقرب وقت ممكن». وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو للصحافيين في اسطنبول «بطبيعة الحال، نرى ميزة في تشارك مدعينا المعلومات والعمل معاً». وأضاف «يجب أن يستمر التعاون لكن دون أن يطول (التحقيق) أو يتحول مساره. يجب اتمام التحقيق بأقرب وقت ممكن ليتم الكشف عن الحقيقة كاملة».

وكان المعجب أقر الأسبوع الماضي استنادا الى معلومات من الجانب التركي أن المشتبه بهم في جريمة مقتل خاشقجي «أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة».

وأكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أن فريقاً مكوناً من 15 شخصا قدم من الرياض لقتل خاشقجي. واعتقلت السلطات السعودية 18 شخصا على خلفية الجريمة بينما طالب اردوغان بتسليمهم الى بلاده لتتم محاكمتهم وهو ما رفضته الرياض.

على صعيد اخر أفاد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن حادثة خاشقجي لم تؤثر على التحضيرات الجارية لزيارة الرئيس فلاديمير بوتين المقبلة الى السعودية.

ونقلت وكالة «تاس» الروسية عن بيسكوف القول ان «قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي لم تؤثر ولا بأي شكل من الأشكال على الزيارة ونحن أعلنا عقب المكالمة الهاتفية بين بوتين و(خادم الحرمين الشريفين ) الملك سلمان بن عبد العزيز (مؤخرا) أن التحضيرات جارية» للزيارة التي لم يتحدد موعدها بعد.

