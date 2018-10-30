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الكرملين: بوتين وترامب لن يوقعا أي اتفاقية في قمة باريس


موسكو كونا: اعلنت الرئاسة الروسية امس ان القمة الروسية - الاميركية المرتقبة في باريس الشهر المقبل خطوة مهمة لمقاربة مواقف البلدين حيال القضايا الدولية الملحة. واوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف نقلا عن وكالة انباء «انترفاكس» ان الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب سيتبادلان الاراء حول الكثير من القضايا المرتبطة بضمان الاستقرار الاستراتيجي خاصة على ضوء نية واشنطن الانسحاب من معاهدة الحد من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.
وذكر بيسكوف ان الجانبين لا يخططان لتوقيع اي اتفاقيات او وثائق خلال هذا اللقاء. في سياق متصل قال مدير ادارة التعاون الاوروبي في وزارة الخارجية الروسية اندريه كيلين في تصريح صحافي ان انسحاب واشنطن من معاهدة الحد من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى سيؤدي الى موجة جديدة لسباق التسلح. وحذر كيلين من عواقب وخيمة لتقويض هذه الاتفاقية داعيا واشنطن الى اعادة النظر في قرار الانسحاب.
وذكر ان جنوح منظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» لضم اوكرانيا وجورجيا سيوجد معضلة عسكرية واقتصادية لروسيا موضحا انها ستجد نفسها مضطرة لاعادة النظر في مسرح العمليات العسكرية والقيام بانشاء خطوط دفاعية حول منتجع سوتشي الذي يعتبر العاصمة الثالثة لروسيا.


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