عربيات ودوليات

واشنطن- أ.ف.ب: سمحت حملة تبرعات أطلقتها مجموعتان مسلمتان أميركيتان، بجمع أكثر من ثمانين ألف دولار للناجين ولأقرباء أحد عشر شخصا قتلوا في اطلاق النار الذي وقع في كنيس في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأميركية.

وبدأت الحملة على موقع «لونشغود» وحققت خلال ست ساعات هدفها في المرحلة الأولى وهو جمع 25 ألف دولار، ثم في المرحلة الثانية 50 ألف دولار خلال يوم واحد. وهي تريد التوصل الى جمع مئة ألف دولار. وأطلقت حملة التمويل التشاركية منظمتان غير ربحيتين لمسلمين أميركيين هما «سيليبريت مرسي» و«ام-باور تشينج». وقالت المنظمتان في بيان «نرغب في الرد على الشر بالخير كما يفرض ايماننا، وأن نرسل رسالة تعاطف قوية بالعمل».وستستخدم الأموال لتلبية احتياجات الجرحى والأسر التي قتل أحد أفرادها بما في ذلك الجنازات والعلاج، في الأمد القصير. وأوضحت المنظمتان «بفضل هذه الحملة نأمل في توجيه رسالة وحدة الى اليهود والمسلمين: لا مكان لهذا النوع من الكراهية والعنف في أميركا». وأضافتا «نصلي من أجل عودة الشعور بالأمان والسلام الى اليهود الأميركيين الذين روعهم بالتأكيد هذا الحدث».