عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: دفعت قوات سورية الديموقراطية «قسد» مدعومة بعربات للجيش الأميركي، بتعزيزات الى القطاع الشرقي من ريف دير الزور شرقي سورية وذلك في اطار الاستعداد لهجوم مضاد على معاقل تنظيم داعش الارهابي.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان «300 من القوات الخاصة التابعة لقوات سورية الديموقراطية وصلت الى محيط الجيب الخاضع لسيطرة تنظيم «داعش» في القطاع الشرقي من ريف دير الزور». وحسب المرصد، فان التعزيزات قدمت من «منطقتي الهول والشدادي في القطاعين الجنوبي والجنوبي الشرقي من ريف محافظة الحسكة» كما دخلت «12 عربة همر أميركية الى منطقة خطوط التماس مع تنظيم داعش».

وعلى وقع استعدادات «قسد» وهي تحالف تقوده ميليشيات «وحدات حماية الشعب» الكردية لبدء هجوم مضاد واسع، شنت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، غارات وقصفا مدفعيا على مواقع «داعش» في مدينة هجين حسب ما نقل المرصد عن ناشطين ميدانيين.

وكان التنظيم المتشدد وعلى اثر هجمات مباغتة استعاد جميع المناطق التي خسرها بعد تقدم قوات سورية الديموقراطية، في آخر جيب يسيطر عليه في محافظة دير الزور. وفي العاشر من سبتمبر الماضي، كانت «قسد» بدأت بدعم من التحالف، عملية عسكرية ضد التنظيم الارهابي في منطقة هجين، في أقصى ريف دير الزور الشرقي، قرب الحدود العراقية.

وتمكنت تلك القوات من التقدم والسيطرة على بلدات وقرى عدة، الا أن «داعش» ومنذ أكثر من أسبوعين بدأ بشن هجمات مضادة واسعة مستفيدا من عاصفة رملية في المنطقة الصحراوية وفق المرصد.

