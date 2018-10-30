وطن النهار

يتفضل صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الامة وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء 21 صفر 1440 هجرية الموافق 30 اكتوبر 2018 ميلادية بمبنى مجلس الأمة.

واستقبل صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

وبعث سموه ببرقيات تهان إلى أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى أخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة إطلاق القمر الصناعي الإماراتي «خليفة سات» والذي تم تصنيعه بالكامل وبكل كفاءة واقتدار بأيدي أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والذي سيتيح لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تقديم خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم، مشيدا سموه بهذا الإنجاز الحضاري والذي هو محل فخر واعتزاز للجميع ويجسد ما بلغه البلد الشقيق من تقدم بارز في جميع المجالات لاسيما العلمية والتقنية، سائلا سموه أن يديم عليهم موفور الصحة وتمام العافية وأن يكون حاضر ومستقبل البلد الشقيق حافلا بالمزيد من الإنجازات الحضارية في مختلف المجالات وأن يحقق لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كل ما تتطلع إليه من تقدم ورقي ونماء وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات مماثلة.

