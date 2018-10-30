وطن النهار

بعث صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة الى رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سموه ببرقية تعزية الى جوكو ويدودو رئيس جمهورية اندونيسيا عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا تحطم طائرة تابعة لشركة «ليون إير» في البحر اثناء رحلة من العاصمة جاكرتا الى جزيرة سومطرة سائلا سموه المولى تعالى ان يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر.

كما بعث سموه ببرقية تهنئة الى جايير بولسونارو الرئيس المنتخب لجمهورية البرازيل الاتحادية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية رئيسا لجمهورية البرازيل الاتحادية، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات مماثلة.

