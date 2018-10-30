وطن النهار

أجرى الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا باخيه محمد الحكيم وزير خارجية جمهورية العراق اول من أمس الأحد حيث أعرب خلاله عن خالص تهانيه بمناسبة تعيينه بهذا المنصب، متمنيا له كل التوفيق والسداد لتوليه قيادة السياسة الخارجية لجمهورية العراق في هذه المرحلة الدقيقة والمهمة.

وأكد الخالد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيقة والحرص على دعم العمل المشترك من أجل تعزيز هذه العلاقات والمضي بها لآفاق أوسع وأرحب في مختلف المجالات وعلى كل المستويات بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

من جانبه، ثمن وزير الخارجية العراقي هذه البادرة الأخوية الطيبة مقدما خالص شكره وتقديره لتهنئة الشيخ صباح الخالد، مؤكدا حرصه على مواصلة مسيرة العلاقات المتينة القائمة بين البلدين الشقيقين وتطويرها في مختلف جوانب التعاون المشترك بما يعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وتسلم الخالد امس الإثنين نسخة من أوراق اعتماد السفير الجديد لجمهورية الأرجنتين الصديقة لدى البلاد كلاوديا زامبييري.

وأعرب الشيخ صباح الخالد عن أطيب تمنيانه للسفير الجديد بأن تحظى بكل التوفيق والنجاح في مهام عملها لدى الكويت وللعلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين المزيد من النمو والازدهار.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية.

واستقبل الخالد سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية الصديقة علي عنايتي بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت.

وأشاد الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء بجهود السفير خلال فترة عمله في البلاد وإسهاماته التي قدمها في إطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

كما استقبل الخالد سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية الصديقة حاجي حسين وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت.

وأشاد الشيخ صباح الخالد خلال اللقاء بجهود السفير خلال فترة عمله في البلاد وإسهاماته التي قدمها في إطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاءين مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

