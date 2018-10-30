وطن النهار

استقبل نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، وكيل الحرس الوطني الفريق الركن هاشم الرفاعي بعد ترؤسه وفد الحرس الوطني في اجتماع الاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري بمدينة انطاليا في جمهورية تركيا والذي تُوج بانضمام الحرس الوطني إلى عضوية الاتحاد كأول جهة عسكرية في الكويت .

وهنأ الشيخ مشعل الأحمد، سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الشيخ نواف الأحمد ، وسمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني بهذا الإنجاز ، مبينا ان انضمام الحرس الوطني لهذه المنظمة العالمية يعكس السمعة الطيبة التي تتمتع بها الكويت بفضل القيادة السياسية الحكيمة التي كرست الصورة الطيبة للكويت كدولة راعية وداعمة للسلام في شتى أنحاء العالم.

وأكد الشيخ مشعل الأحمد أن انضمام الحرس الوطني إلى الاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري «FIEP» سيعزز من قدراته في أداء رسالته الوطنية بحفظ أمن الوطن واستقراره، من خلال نقل الخبرات ومحاكاة التجارب المتميزة للدول الأعضاء في الاتحاد.

وأعرب عن أمله أن يكلل هذا الإنجاز جهود الحرس الوطني في التطوير ومواكبة جميع المستجدات العسكرية والأمنية للوصول إلى الاحترافية والجهوزية العالية لدى المنتسبين في ضوء وثيقة الأهداف الاستراتيجية 2020 (الأمن أولاً).

