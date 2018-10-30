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وزير الداخلية استقبل لجنة معالجة «تكدس السجون»


استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق م. الشيخ خالد الجراح بمكتبه في مقر وزارة الداخلية أعضاء اللجنة المعالجة للتكدس داخل السجون برئاسة المحامي العام المستشار محمد راشد الدعيج.
وفي بداية اللقاء رحب الجراح برئيس اللجنة وأعضائها، مشيداً بجهودهم في معالجة تكدس النزلاء داخل المؤسسات الإصلاحية، مؤكداً أهمية هذه الإجراءات لتوفير أقصى رعاية ممكنة للنزلاء.
ومن جانبه، أوضح المستشار الدعيج أن اللجنة اتخذت عدداً من الإجراءات في إطار قواعد تم تحديدها وفق الضوابط القانونية ترتب عليها خفض أعداد النزلاء في المؤسسات الإصلاحية بنسبة كبيرة بما يتماشى مع الطاقة الاستيعابية لها.
وأعرب عن تقديره لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لمعالجة هذه الظاهرة.


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