وطن النهار

في تطور حاد يؤكد ان الحالة ليست طبيعية بين اعضاء البلدي والامانة العامة للمجلس، تم تحديد ورشة للجنة الاصلاح والتطوير تعقد الاسبوع القادم، بعد توقيع 14 عضواً على طلب بشأنها لكثرة اخطاء الامانة وقصورها في اداء واجبها حيال المجلس، جاء ذلك خلال الجلسة التي ترأسها اسامة العتيبي أمس وصادق خلالها على محضر الجلسة السابقة.

وقبل نقاش جدول الأعمال طالب الدكتور حسن كمال بتحديد فترة شهرين من تاريخ إعطاء التفويض لمدير عام البلدية لاجراء المعاملات الخاصة لحين صدور اللائحة الخاصة بالتشوينات.

وبعد ذلك وافق المجلس على تخصيص موقع على الطرق السريعة السفر استراحات عامة للمسافرين وخدماتها المحدودة.

وعلق د. حسن كمال بقوله ان هناك «17» موقعا للاستراحات، مطالبا بدراسة تخصيص مواقع جديدة بعد توضيح البلدية ومخاطبتها لوزارة المالية لمعرفة حيثيات المشروع موضحا ان مشروع الاستراحات بات يخضع لهيئة الطرق لانها هي المكلفة من وزارة المالية متابعة هذه المشاريع، مستغربا ان موضوع الاستراحات معلق منذ 2013.

ووافق المجلس على طلب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات تخصيص مبنى مركز المواصلات السلكية واللاسلكية بمنطقة القبلة القطعة التجارية العاشرة، واكتفى المجلس بالرد على سؤال، بشأن إحالة مدير الإدارة القانونية إلى التقاعد .

وحول الرد على سؤال بشأن اختصاصات المكتب الفني لوزير البلدية على قانون البلدية.. استغرب العضو عبد العزيز المعجل ان يكون رد الإدارة القانونية جافا ويقلل من شان المجلس البلدي، واصفا ان المجلس البلدي الحالي انه بلا انياب»، مؤكدا ان هناك استهزاء من قبل الإدارة القانونية في دور واداء المجلس البلدي.

هذا ولم يكتف بالرد عضو المجلس البلدي احمد هديان بشأن مكونات مشروع الواجهة البحرية، مطالبا بالرد وتحديد المواقع والمخططات المتعلقة بمشروع الواجهة البحرية.

واعاد المجلس الكتاب المقدم من رئيس اتحاد العقاريين بشان الموافقة على إعطاء حق الإدارة والصيانة للقطاع الخاص خلال فترة الاستثمار لمواقف السيارات المتعددة الادوار في مختلف مناطق الكويت للجنة العاصمة، ووافق المجلس على إنشاء ممشى في منطقة قرطبة 2 و3 على طريق الشيخ زايد (الدائري الخامس) كما وافق على الاقتراح المقدم بشأن تنفيذ المخارج المعتمدة للدوار الواقع بين منطقتي الصباحية والمنقف الذي تم إنشاؤه أخيراً.

واحال المجلس للجهاز التنفيذي عدداً من الاقتراحات المقدم بشان استحداث محافظات جديدة ذات فرص استثمارية وتجارية، وبشان توفير مقر لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية في المناطق التالية «مزارع الوفرة، العبدلي» وذلك لبيع الاعلاف ومقترح اصدار وثائق البيوت الحكومية مباشرة من العدل، والاقتراح المقدم بشأن إنشاء جسر مشاة مكيف يربط بين المستشفى الاميري بالجهة الاخرى لشارع الخليج، والاقتراح المقدم بشأن دعم الشباب الكويتي من اصحاب المشاريع الصغيرة، واقتراح استخدام نظام الاشارات المرورية الذكية.

وكذلك الاقتراح المقدم بشان إلغاء شيشة العوائل في المطاعم والمقاهي، والاقتراح المقدم بشأن مبنى تابع للهيئة العامة للشباب والرياضة بمنطقة ضاحية علي صباح السالم،و الاقتراح المشترك بشأن دعم موظفي الاداء الرقابي في بلدية الكويت، والاقتراحات المقدمة بشأن تخصيص موقع مقبرة ضمن مدينة صباح الاحمد السكنية واقتراح بشأن دفن الوافدين حسب المحافظة القاطن بها على المقابر العاملة.

كما صادق المجلس على توصيات محضر اجتماع ورشة عمل الشكاوى والاعتراضات منها تشكيل لجنة من الجهات المعنية لتنفيذ اللوائح والقوانين الحالية باسلوب اكثر فاعلية و تفعيل الدور الرقابي عن طريق مراقبة دورية لعمل اللجنة التي تم تشكيلها وتقييم مدى القصور والانجاز في كل محافظة من محافظات الدولة والجهات المعنية بذلك و توفير مدن عمالية جديدة بالإضافة إلى المدن العمالية الموجودة سابقاً حيث ان استيعاب المدن المتواجدة حالياً لا يكفي الا 20 الف عامل فقط و توفير الخدمات الاساسية للمدن العمالية المستشفيات والمخافر والمطافئ... وغيرها) و توفير وسائل النقل الجماعي المناسب لنقل العمال من مساكنهم إلى اماكن عملهم.

