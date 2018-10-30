وطن النهار

اعتمدت الهيئة العامة للبيئة الكويتية خلال اجتماع مجلس ادارتها برئاسة الشيخ عبدالله الحمود عدة موضوعات بيئية مع الجهات المعنية بالدولة تتعلق بموسم التخييم وآلية الرصد والمراقبة والمحميات الطبيعية في الكويت وغيرها من المواضيع.

وقالت الهيئة في بيان صحافي إن مجلس الادارة عقد اجتماعه الرابع وضم عدة جهات لاستعراض الجهود الخاصة من الجهات المعنية واستعداداتها لموسم التخييم لهذا العام المقرر خلال الفترة من 15 نوفمبر المقبل حتى 15 مارس 2019.

وأضافت أنه تم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد اللائحة المالية لصندوق حماية البيئة استكمالا لمتطلبات تأسيسه بما يمكنه من المباشرة في تنفيذ وتطبيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.

وأوضحت أن جدول الاعمال تضمن مناقشة آلية الرصد والمراقبة خلال هذه الفترة وضمان تطبيق الاشتراطات واللوائح المنظمة لذلك والصادرة عن كل من الهيئة ومن بلدية الكويت حيث تم توجيه الجهات المعنية بما يلزم في هذا الخصوص.

وذكرت أنه تمت متابعة متطلبات تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للبيئة في اجتماعه الأخير الخاص باعتماد الجزر الجنوبية (قاروه وكبر وأم المرادم) كمحميات طبيعية اضافة الى اعتماد وتوسعة عدد من المحميات الاخرى حيث تمت مناقشة حيثيات القرار وآليات تطبيقه ومتطلباته ومسؤوليات مؤسسات الدولة تجاهها مع الحفاظ عليها وحمايتها وتطويرها.

