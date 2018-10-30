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في «جابر الأحمد» وأبرز مواصفاته إعادة تدوير المياه وتوفير أكثر من 40 % من الاستهلاك

«السكنية»: إنجاز أول بيت ذكي بـ «الطاقة الشمسية»

علي الفرحان
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الثلاثاء 30 أكتوبر 2018

تتابع المؤسسة العامة للرعاية السكنية انجاز أول منزل
ذكي متكامل في الكويت يجري بناؤه في مدينة جابر الأحمد خلال العام الحالي، ويتضمن مواصفات من اهمها اعادة تدوير المياه وتوفير استهلاك اكثر من 40 في المئة الى جانب تحكم بالطاقة عن بعد، وبيت ذكي يعمل بالطاقة الشمسية ونظام تكييف بكفاءة عالية.
وتعمل وزارة الدولة لشؤون الإسكان ممثلة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية جاهدة على تحقيق رؤية سمو أمير البلاد، والمتعلقة بتأمين 15 في المئة من الطلب المحلي على الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، وعليه فقد بادرت المؤسسة بإدخال الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية، اعتبارا من العام الماضي في مشاريعها، باعتماد مصادر توليد الطاقة النظيفة من مشاريعها المستقبلية، سواء المطروحة للتنفيذ أو التي لا تزال في طور التخطيط والتصميم .
وتتابع المؤسسة خلال العام الحالي بناء أول منزل ذكي متكامل في الكويت في مدينة جابر الأحمد، عبر مشروع تنفذه مع عدد من الشركات المحلية، بهدف إجراء الأبحاث والدراسات، للوصول إلى النتيجة الأمثل التي يمكن تطبيقها لاحقا، من خلال هذا النموذج على المشاريع والوحدات السكنية التابعة للمؤسسة، للحد من الهدر باستخدام الطاقة الكهربائية وتوفير المال في المباني العامة والخاصة على حد سواء، فعمدت إلى إقامة أول منزل ذكي في المدينة، وذلك بعد إجراء العديد من الأبحاث والدراسات بغرض تطبيقها على أرض الواقع، وكذلك عدد من المشاريع والوحدات السكنية التي تهدف إلى توفير الطاقة، موضحة أن المنازل الذكية تعمل على الحد من هدر استخدام الطاقة، وكذلك التقليل من حجم الاستهلاك على كافة الصعد، وتوفير المال الخاص والعام، وقد كان هذا المشروع للمنزل بداية استعراض لتلك الأمور التي تم التحدث عنها من خلال الملتقى، والتي تعتمد على الطاقة البديلة واستخدام التكنولوجيا بغرض تحسين جودة حياة المواطنين.


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