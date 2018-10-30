وطن النهار

بدأت وزارة التربية تنفيذ توجيهات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، بالتأكيد على اعتماد كافة بطاقات المراجعة الصادرة من الجهاز وبطاقات الضمان الصحي الممنوح للبدون على أن تدون الجنسية بالاوراق الرسمية لما هو وارد ببطاقة المراجعة أو بطاقة الضمان الصحي. وأكدت التربية على الادارات المدرسية في مختلف المناطق التعليمية بضرورة تزويدهم بكشوفات تحمل أسماء جميع المعلمين والمعلمات المنتمين إلى هذه الفئة العاملين في المدارس الحكومية.

بهذا الصدد، دعا مدير منطقة الجهراء التعليمية وليد الغيث، جميع مديري ومديرات المدارس بالمراحل التعليمية ورياض الأطفال، إلى ضرورة عدم استقبال أي من المقيمين بصورة غير قانونية دون حمله لبطاقتي المراجعة الصادرة من الجهاز المركزي لتعديل اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية والضمان الصحي وذلك بناء على كتاب صادر من الجهاز المركزي بهذا الخصوص.

وأكد الغيث في نشرة عممها صباح أمس، على مديري ومديرات المدارس التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية، أهمية تسهيل اجراءات حاملي البطاقتين المعتمدتين من الجهاز، مطالبا بتعميم النشرة على المعلمين مع توقيعهم بالعلم مع رفع تقرير بأسماء المعلمين المنتمين لهذه الفئة مع الاطلاع على صور بطاقات المراجعة الخاصة بهم وذلك بالسرعة الممكنة ليتسنى مخاطبة الوكيل المساعد للتعليم العام بها.

من جانب آخر، وصلت أمس دفعة التعاقدات الخارجية الثانية من تونس بواقع 9 معلمين و3 معلمات، حيث قامت ادارة الخدمات بوزارة التربية باستقبالهم والبدء بالاجراءات الرسمية الخاصة باقامتهم من خلال التنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة، بالإضافة إلى صرف مبلغ 200 دينار سلفة فورية مع تخصيص مبلغ 60 ديناراً للمعلمين الذكور كبدل سكن وذلك حسب العقد المبرم، ونقل المعلمات إلى السكن الخاص بهن، إلى حين الانتهاء من اجراءات الاقامة حتى يتم خضوعهم إلى الدورة التدريبية لمدة اسبوع لاطلاعهم على الامور الادارية والفنية المعمول بها في المدارس. من جهة أخرى، أعلن الموجه الأول للغة العربية بمنطقة الأحمدي التعليمية خالد الكندري، عن انطلاق مسابقة جديدة من نوعها في المنطقة وهي مسابقة المعلم القارئ تحت شعار «القراءة حياة»، مؤكدا أنها تستهدف معلمي ومعلمات اللغة العربية في جميع المراحل الدراسية.

