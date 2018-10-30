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«المكاتب» درّبت 70 مهندساً على تطبيقات تراخيص الإطفاء


دعا اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية الى المسارعة في تسجيل ممثلي المكاتب الأعضاء في الاتحاد بالدورات التدريبية الجديدة التي ستنظم بالتعاون مع الادارة العامة للاطفاء لتأهيل المهندسين العاملين فيها على النظام الالكتروني لاستخراج التراخيص عبر الانترنت.
وكان الاتحاد قد أنهى تدريب نحو سبعين مهندسا ومهندسة من خلال الدورتين التدريبيتين اللتين اقامتهما بالتعاون مع الادارة العامة للاطفاء، تمهيدا للربط الالكتروني بين المكاتب والمطافئ.
وسيمنح المتدربون من خلال الدورة على اسم مستخدم وكلمة عبور يحق للمكتب الهندسي من خلالها الدخول الى تطبيقات ومواقع الاطفاء واصدار التراخيص للمباني التي يقوم المكتب بالاشراف عليها أو تنفيذها، ولن تتمكن المكاتب الهندسية والدور الاستشارية غير المستوفية لشرط التدريب من الحصول على هذه المزايا إلا من خلال الدورة التدريبية لتأهيل مهندسيها وتعليمهم على التطبيق الخاص بالبرنامج الالكتروني.


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