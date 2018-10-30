وطن النهار

اكد عميد السلك الدبلوماسي بالانابة سفير جمهورية بوتسوانا لدى البلاد مانييبديزا ليسينيدي على ان الكويت تلعب دورا مهماً وكبيراً في تطوير افريقيا من خلال دعمها لمشاريع التنمية لعدد من الدول الافريقية وذلك من قبل صندوق التنمية، مشيرا ان الدول الافريقية تسعى جاهدة لتعزيز تعاوننا مع الكويت خصوصا مع القطاع الخاص وتطوير الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.

وذكر ان العالم العربي شريك اساس ومهم لافريقيا، منوها لوجود شراكات افريقية مع دول ومجموعات في جميع اقطاب العالم والصين والهند.

وقال ان المجموعة الافريقية تحتفل هذا العام بيوم افريقيا تحت شعار «الامن والاستثمار في افريقيا» لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة لافتا الى انه ولاول مرة سوف يتم التركيز خلال الحفل السنوي على العادات والتقاليد في كل دولة افريقية على حدة.

بدورة قال سفير جمهورية تشاد السفير على أحمد أغبش ان الاحتفال الذي سيقام اليوم في فندق كراون بلازا سيكون بمشاركة 33 دولة افريقية وسيكون هناك برامج مصاحبة للاحتفال منها الاعلان عن الملتقى الاستثماري الافريقي - الكويتي الذي سيعقد في نوفمبر المقبل بالشراكة مع صندوق التنمية وغرفة التجارة وشركات القطاع الخاص.

واكد أغبش انه لتوسيع دائرة الاحتفال فانه سيكون من العام المقبل باضافة فعاليات ثقافية واقتصادية .

ومن جانبه قال سفير جمهورية السودان محيي الدين سالم ان العقل العربي يرى في افريقيا عدم الاستقرار والكوارث الطبيعية، مشيرا الى ان افريقيا قد انتقلت لتحولات كبيرة جدا في مختلف المجالات، لاسيما البنى التحتية منها.

وشدد على ضرورة تغيير هذه الرؤية في تعريف الشعب الكويتي بمدى التطور الموجود في القارة الافريقية داعيا إلى اقتناص الفرص الاستثمارية الموجودة في افريقيا كونها قارة المستقبل لان غالبية سكانها من الشباب.

وذكر سالم ان القمة العربية - الافريقية التي عقدت في الكويت كرست جانبا كبيرا من اهمالها للجانب الاقتصادي ودعم التكامل في افريقيا، لافتا الى ان اول شراكة بدأت في افريقيا كانت من العرب عام 1977 وان هناك استثمارات عربية في افريقيا لكنها ليست على مستوى الطموح.

وقال سفير الجزائر لدى بلاد عبدالحميد عبداوي ان الكويت شريك اساس ومهم لجميع الدول أفريقيا حيث يسجل تواجدها في جميع القطاعات الحيوية في القارة الافريقية مشيرا الى ان الكويت من اوائل الدول التي بنت الجامعات والمدارس والمساجد والبنى التحتية في العديد من الدول الافريقية كما ان اياديها البيضاء وتواجدها الواعي شمل جميع ارجاء القارة.

واكد عبداوي اهمية الدور الكويتي في افريقيا من خلال تواجدها كعضو مراقب في الاتحاد الافريقي اضافة الى مقعدها في مجلس الامن ومساندتها لشتى القضايا في القارة الافريقية والاتحاد الافريقي.

وثمن الدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية الكويتية لمساعدة المناطق المنكوبة.

