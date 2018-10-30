أول النهار

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي: أشاد مجلس الوزراء في مستهل أعماله بمداخلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في الملتقى الحكومي الأول تحت عنوان «تعزيز النزاهة» الذي أقيم يوم أمس الأول في قصر السيف وبحضور الوزراء وقياديي الجهات الحكومية والذي أكد خلالها على الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مطالباً القياديين في الدولة باتخاذ الإجراءات الجادة لمكافحة هذه الافة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين، كما استعرض المجلس توجيه سموه خلال مداخلته بإنشاء أجهزة في مكاتب الوزراء، وقرر المجلس تكليف ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد لدراسة آلية إنشاء وحدة بمكاتب الوزراء تنفيذاً لتوجيهات سموه وتحديد اختصاصاتها.

وقد عبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية باسمه وباسم اخواته واخوانه الوزراء عن عظيم الشكر والامتنان لما تضمنته مداخلة سمو رئيس مجلس الوزراء من مضامين وتوجيهات سيتم اتخاذها بعين الاعتبار من قبل جميع الجهات لكل ما من شأنه خير ومصلحة الكويت في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين.

ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد اخيرا بيتر ماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر حيث تناول اللقاء علاقات التعاون الوثيقة بين الكويت واللجنة الدولية للصليب الأحمر وآفاق العلاقة المستقبلية والتعاون المثمر بين الجانبين، حيث أعرب رئيس اللجنة الدولية عن بالغ تقديره للدور الإنساني الرائد والمتميز الذي تقوم به الكويت في مساندة الشعوب المتضررة وتبوؤها مكانة مرموقة على صعيد العمل الإنساني إقليميا ودولياً بقيادة صاحب السمو أمير البلاد مؤكداً تطلع اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتعاون الوثيق مع الكويت خدمة لأهداف المنظمة ونشاطاتها الإنسانية حول العالم وتعزيزاً للدور الإيجابي الذي تقوم به الكويت في هذا المجال.

كما استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الدولـــة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد اخيرا وزير الخزانة بالولايات المتحدة الأميركية ستيفن منوتشين والوفد المرافق له والتي تم خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات وعلى مختلف الأصعدة منها العلاقات التجارية والاستثمارية وفرص تطويرها في المستقبل بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. كما ناقش مجلس الوزراء التوصية الواردة في محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن تقرير متابعة إجراءات إزالة المعوقات والتجاوزات بمشروع تطوير «جزيرة فيلكا»، وقرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة لسرعة إزالة المعوقات التي تخص كل منها وفقاً للجدول الزمني المتفق مع مسار تنفيذ مشروع تطوير «جزيرة فيلكا» واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إلغاء تخصيص المواقع الحكومية غير المحافظ عليها وغير المستغلة والوارد ذكرها للتقرير المشار إليه أعلاه، كما قرر تكليف إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة للمضي قدماً في الإجراءات اللازمة لنزع ملكية العقارات التي تعترض مشروع تطوير «جزيرة فيلكا» وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن والنصوص القانونية ذات الصلة وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على طلب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالمضي قدماً في متابعة أعمال التنقيب في المواقع الأثرية المحددة في المخططات المساحية ذات الصلة في «جزيرة فيلكا» وذلك لمدة سنة من تاريخه واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

كما اعتمد مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن الموافقة على طلب وزارة الصحة بقبول التبرع المقدم من شركة العيسى للأجهزة الطبية والعلمية بقيمة تسعمئة الف دينار لتقديم الحلول المتكاملة لنظام المعلومات الصحية لمشروع توسعة مستشفى الأميري وذلك لمدة عامين من توريد وتركيب النظام، وبهذا الصدد أعرب المجلس عن عظيم شكره وامتنانه لهذه المبادرة الكريمة وما تجسده من معاني التكافل وروح الوطن التي جبل عليها أبناء المجتمع الكويتي.

وبحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد هنأ مجلس الوزراء الرئيسة ساهلي زويدي بمناسبة انتخابها وأدائها اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية متمنياً لها كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء. كما أعرب مجلس الوزراء عن بالغ أسفه وحزنه لحادث الرحلة المدرسية المأساوي في البحر الميت جراء السيول التي اجتاحت بعض مناطق المملكة الأردنية الهاشمية والذي أسفر عن عدد من الضحايا والمفقودين، وأعرب عن مواساته وتعازيه إلى ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين وللحكومة وللشعب الأردني ولأسر الضحايا، سائلاً الباري عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويمن على المصابين بسرعة الشفاء وان يحفظ المملكة الأردنية الهاشمية من كل سوء ومكروه.

