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أطلقت الامارات العربية المتحدة أمس القمر الصناعي خليفة سات من قاعدة تانيغاشيما الفضائية اليابانية وهو القمر الصناعي الأول الذي تم تصنيعه بأياد اماراتية متخصصة فيما هنأت الكويت الامارات بهذا الانجاز الحضاري.

وبعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقيات تهان الى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة والى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة اطلاق القمر الصناعي الاماراتي خليفة سات والذي تم تصنيعه بالكامل وبكل كفاءة واقتدار بأيدي أبناء دولة الامارات العربية المتحدة والذي سيتيح للامارات تقديم خدمات تنافسية في قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم مشيدا سموه بهذا الانجاز الحضاري والذي هو محل فخر واعتزاز للجميع ويجسد ما بلغته الامارات من تقدم بارز في جميع المجالات ولا سيما العلمية والتقنية سائلا سموه أن يديم على سموهم موفور الصحة وتمام العافية وأن يكون حاضر ومستقبل الامارات حافلا بالمزيد من الانجازات الحضارية في مختلف المجالات وأن يحقق لدولة الامارات العربية المتحدة كل ما تتطلع اليه من تقدم ورقي ونماء وازدهار في ظل القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد.

ونجحت الامارات امس في اطلاق القمر الصناعي خليفة سات من قاعدة تانيغاشيما الفضائية اليابانية وهو القمر الصناعي الاول الذي تم تصنيعه بأياد اماراتية متخصصة.

وقام ولي عهد دبي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء الشيخ حمدان بن محمد بأول اتصال مع القمر خليفة سات من المحطة الأرضية في مقر المركز.

واعرب الشيخ حمدان في بيان صحافي عن سعادته بهذا الانجاز الذي يمثل اضافة مهمة تحققت بسواعد أبناء الامارات ونجاح جديد في مسيرة تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء في الامارات. ووصف هذا الحدث بالانجاز التاريخي الذي يمثل خطوة جديدة نحو المستقبل الذي تنشده الامارات وامتلاكها مقومات التميز كافة في مجال العلوم الحديثة التي تتخذ منها أساسا لجهود التطوير والتنمية في شتى قطاعاتها.

من جهته قال نائب الشيخ محمد بن راشد يوم تاريخي جديد لدولة الامارات.. اطلاق خليفة سات أول قمر صناعي عربي مصنوع بأيد اماراتية 100%. وأضاف، في تغريدة على تويتر، محطة وطنية أثبت فيها أبناء الامارات قدرتهم.. ونضجهم.. وعلمهم.. وهمتهم التي يسابقون بها العالم... رأسنا اليوم في السماء.

بدوره أكد الشيخ محمد بن زايد أنه انجاز اماراتي غير مسبوق باطلاق أول قمر صناعي خليفة سات بسواعد اماراتية وأضاف أحلامنا في معانقة الفضاء أصبحت حقيقة يصنعها شبابنا الذين يسطرون مرحلة جديدة من التحدي العلمي.. نفخر بشباب الامارات..عيال زايد وبانجازاتهم التي تبرهن أن العرب قادرون على المنافسة والريادة.