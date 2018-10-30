الأولى

يعود مجلس الأمة اليوم إلى ممارسة دوره الرقابي والتشريعي الفعال، وتعاونه المأمول والواجب مع الحكومة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن تحت رعاية ومتابعة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الذي لا يألو جهداً في حث السلطتين على التعاون والتفاهم والحرص على الوحدة الوطنية وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

ونحن كمواطنين نتابع بأمل وترقب أعمال السلطتين ونتمنى لهما التوفيق والسداد والتجانس والتفاهم في لحظات تاريخية فارقة حيث الظروف الإقليمية المتوترة والحساسة والتي تتطلب منا جميعا التمسك بوحدتنا والحرص على وطننا وأمنه واستقراره ورخائه والسعي إلى دفع عجلة التنمية لتدور بشكل أسرع وأقوى.

ومع فخرنا واعتزازنا بالديموقراطية والحرية اللتين تميزان الكويت عن غيرها من دول المنطقة، إلا أن ذلك لا يمنع من أن نشعر بالقلق متى ما تمت ممارسة هذه الديموقراطية والحرية بشكل خطأ قد يسيء إلى بلدنا وهذا ما يدفعنا إلى حث الإخوة أعضاء مجلس الأمة على البعد عن التوتر والمهاترات السياسية وخلق أجواء مشحونة، ومطالبتهم بالعمل مع السلطة التنفيذية من أجل مصلحة الوطن والسعي لإقرار القوانين والتشريعات التي تسهم في بناء هذا الوطن وتطوره وفي رخاء شعبه واطمئنانه لمستقبله من خلال تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة أداء المؤسسات الحكومية ومحاربة الفساد، ومواجهة كل العقبات التي تقف حجر عثرة أمام التنمية الحقيقية للإنسان وللوطن.

إن تعاون السلطتين الحقيقي والجاد هو المدخل الرئيس لتحقيق الإنجازات المأمولة والعمل المخلص من أجل تعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء هذا الشعب والالتفاف حول القيادة السياسية المتمثلة بقائد الإنسانية وحكيم هذه الأمة، حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وهي مفتاح أبواب النجاح الذي نأمل أن يتحقق.

ولاشك أن الاستقرار السياسي والتفاهم والتجانس بين السلطتين سيقود إلى تنمية حقيقية وإلى تطور كبير في مستوى الخدمات ويساعد على حل كل خلاف أو معضلة سياسية أو اقتصادية، فنحن مطالبون جميعاً بأن نكون حماة لهذه الديموقراطية وجنوداً لهذا الوطن وقيادته، وأن نتعاون من أجل أمن واستقرار ورخاء وطننا وتعزيز وحدته الوطنية حتى تسير سفينتنا إلى بر الأمان تحت قيادة ربانها الكبير وأميرها الحكيم وسمو ولي عهده الأمين.

اللهم احفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه وألهمنا جميعاً القدرة على العطاء والوفاء لهذا الوطن العزيز.