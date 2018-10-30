الأولى

اكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي لـ النهار ان عدم إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي لا يؤثر في سلامة قرارات وتشريعات المجلس اللاحقة، مبينا انه ليس للقضاء سلطة على قرارات يتخذها مجلس الامة.

وبين أن من يريد إسقاط العضوية عليه عبء توفير العدد اللازم للإسقاط وهو أغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس باستثناء العضو المنظور في أمره، مؤكدا ان الغياب عن التصويت والامتناع وعدم المشاركة يرجح خانة عدم إسقاط العضوية. وقال الفيلي: في حال عدم سقوط العضوية فمن حق النائبين تأدية المظاهر الشكلية من العضوية البرلمانية التي لا تتطلب حضورهما. وشدد على ان عدم إسقاط العضوية، منفصل تماما عن وجوب تنفيذ القانون والقبض وحبس المحكومين من النواب عند وجودهم في الكويت.

