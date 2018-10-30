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المطير والمويزري: سحب الاستجواب لحلحلة ملفات المساءلة.. ولقطع الطريق على ضعاف النفوس


وصف النائب وليد الطبطبائي خطوة سحب الاستجواب بالمباركة، مبينا انه قرار مناسب في الوقت المناسب، لافتا الى ان الاستجواب يخضع توقيته للملاءمة السياسية.
واشار الى ان الوضع المحيط بالكويت هذه الأيام يدعونا لارسال رسالة تضامن مع قيادتنا الحكيمة لمواجهة الاوضاع الخارجية مع عدم اغفال جانب المراقبة والتشريع بما يخدم دور المجلس.
وفي سياق متصل، أوضح النائبان محمد المطير وشعيب المويزري في بيان سحب الاستجواب أن قرارهما جاء على اثر التحرك الحكومي لحلحلة بعض الملفات التي تضمنتها محاوره. واكدا ان هدف المساءلة هو الصالح العام بعيدا عن اي تكسبات سياسية أو غيرها، ولا نريد أن يستغل أجواء الاستجواب ضعاف النفوس الذين يقتاتون على المواقف في سوق النخاسة السياسية. وافادا ان «التحرك الحكومي للحلحلة جاء بناء على توجيهات سمو الأمير للحكومة بضرورة حل الملفات العالقة، بما فيها ما تضمنه الاستجواب من محاور تتعلق بالمصلحة العامة».
واكدا على عدم السماح للسلطة التنفيذية بتكرار تهديد المواطنين بحق المواطنة.
واعتبر النائبان التحرك الحكومي بادرة ايجابية، متمنين أن لا تكون مؤقتة. وحذرا في بيانهما من أن الاستجواب أداة دستورية سيتم تفعيلها فور الحاجة اليها.


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